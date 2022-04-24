  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Canlı yayında gıda deneyi yapıldı! Domatesten çıkan sonuç 'yok artık' dedirtti
Gündem

Canlı yayında gıda deneyi yapıldı! Domatesten çıkan sonuç 'yok artık' dedirtti

Araştırmacı yazar Mustafa Kurnaz, katıldığı canlı yayında domatesle frekans deneyi yaptı. Sonuç izleyenleri şaşkına çevirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 14:59:00 - 2022-04-24 15:01:00

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Ne Var Ne Yok programına konuk olan Mustafa Kurnaz, canlı yayında frekansla gıda deneyi gerçekleştirdi.

Mustafa Kurnaz bir domatese frekans yüklemesi yaptı ve sonuç izleyenleri şaşkına çevirdi.

Mustafa Kurnaz, yaptığı işlemle ilgili olarak, "Domatesin frekans değeri -27, bunun enerjisel olarak bir faydası yok. Elimizdeki domates pos durumunda şu an… Bu direk samandır. Domatesteki sıvıyı rezonans haline getireceğiz. Burada eski insanlar hep yemek yaparken İhlas okuyun, besmelesiz hareket etmeyin derler. Kadim ocak bilgisidir bu. Domatese Fatiha Şerif frekansı verdik. Frekansı 100’lü sayılara geldi. Bu işlemden sonra domates samandı ve bir gıdaya dönüştü. Biz bu işlemi seralarda, okullarda, devlet dairelerde kullanabiliriz. Bunun sonrası gelecek güzelliği göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay