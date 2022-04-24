Canlı yayında gıda deneyi yapıldı! Domatesten çıkan sonuç 'yok artık' dedirtti

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Ne Var Ne Yok programına konuk olan Mustafa Kurnaz, canlı yayında frekansla gıda deneyi gerçekleştirdi.

Mustafa Kurnaz bir domatese frekans yüklemesi yaptı ve sonuç izleyenleri şaşkına çevirdi.

Mustafa Kurnaz, yaptığı işlemle ilgili olarak, "Domatesin frekans değeri -27, bunun enerjisel olarak bir faydası yok. Elimizdeki domates pos durumunda şu an… Bu direk samandır. Domatesteki sıvıyı rezonans haline getireceğiz. Burada eski insanlar hep yemek yaparken İhlas okuyun, besmelesiz hareket etmeyin derler. Kadim ocak bilgisidir bu. Domatese Fatiha Şerif frekansı verdik. Frekansı 100’lü sayılara geldi. Bu işlemden sonra domates samandı ve bir gıdaya dönüştü. Biz bu işlemi seralarda, okullarda, devlet dairelerde kullanabiliriz. Bunun sonrası gelecek güzelliği göreceksiniz" ifadelerini kullandı.