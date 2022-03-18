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Gündem Canlı yayında Esad ve Suriyeliler kavgası
Gündem

Canlı yayında Esad ve Suriyeliler kavgası

Tv100'de yayınlanan Sağlı Sollu programında Türkiye'deki Suriyeliler tartışmasında Barış Yarkadaş ve Murat Özer karşı karşıya geldi.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 01:36:00 -

Korkusuz Gazetesi yazarı Gürkan Hacır, Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, Korkusuz Gazetesi yazarı Barış Yarkadaş ve Diriliş Postası yazarı Murat Özer; Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen "Suriyeliler gidecek mi, kalacak mı?" tartışmasında Barış Yarkadaş ve Murat Özer karşı karşıya geldi.

İkilinin karşılıklı atışmaları, stüdyoda gergin anlar yaşanmasına neden oldu.

"Şimdi de işin içinden çıkamıyorlar"

Barış Yarkadaş, konuşmasında "Ortadoğu'nun sözde abisi olma hevesi Türkiye'nin başına bu sorunu getirdi. Şimdi de işin içinden çıkamıyorlar" ifadelerini kullandı.

"O kadar yanlış bir konuşma ki"

Yarkadaş'ın sözlerine karşılık veren Murat Özer, "O kadar yanlış bir konuşma ki, o kadar provokatif konuşma ki.. Provakatif konuşma!" diyerek yanıt verdi.

"CHP katille iş birliği yaptı"

Bunun üzerine sinirlenen Barış Yarkadaş "Sen ama CHP katille iş birliği yaptı diyorsun ben de bunun üzerine kimin hangi katille iş birliği yaptığını söylüyorum" dedi.

Murat Özer ise "Niye Maraş'ta mülteci kampı açılmasına itiraz ettiniz? Niye eylem yaptınız? Niye örgütlerinizi götürdünüz buraya DEAŞ'cı katiller geliyor diye! Siz katillerle iş birliği yapıyorsunuz! Bunun üzerini örtmezsin sen, katillerle iş birliği yapmayı savunamazsın" yanıtını verdi.

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