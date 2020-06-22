Canlı yayında çok konuşulacak sözler! Abdullah Ağar Libya'daki kritik noktayı açıkladı

Libya'da yaşanan son dakika gelişmeleri büyük bir dikkatle takip ediliyor. Ülkedeki iki kritik nokta ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor: Sirte ve Cufra. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, CNN TÜRK canlı yayınında Mercek Altı programında Başak Şengül'ün sorularını yanıtladı.

Abdullah Ağar'ın açıklamalarından satırbaşları:

Sirte; doğuya karşı batının kilididir, batıya karşı da doğunun kilididir. Özellikle batının doğuda etkili olabilmesi için, petrol hilalini yani Libya hilalini ele geçirebilmesi için kilit noktadır. Bir nevi ileri karakoldur aslında. Bir yandan da psikolojik bir anlamı var. Kaddafi'nin öldürüldüğü yer, Kaddafi'nin memleketi olması hasebiyle de önemli. Libya'da doğu, batı ve fizan üçgeninin ana merkezinde oturan bir nokta. Batıya nüfuz etmek isteyen doğu burayı ele geçirmek ister. Doğuya etki etmek isteyen batı da burayı ele geçirmek ister.

Cufra'nın ise jeopolitik bir değeri var. Havalimanı var burada. Ruslar'ın konuşlandırdığı uçaklar yüzünden de stratejik bir öneme sahip. Burası Libya üzerinde bir hakimiyet alanı değil Afrika'nın hakimiyetine dair topografik bir özelliğe sahip. Buradaki üssü ele geçirenler Afrika'nın jeopolitiğinde ve Avrupa'nın güvenliği noktasında söz sahibi olur. Bu nedenle Amerika ve Rusya arasındaki temel sürtüşme konularından birisi oluyor.

Hatta Amerika burada Ruslar'ın Wagner unsurlarına çok ses etmedi. Burada bir menfaat yapılnaması olduğunu biliyordu. Ama jeopolitik bir aygıt olan Su-24 ve MİG 29'ların Cufra'da konuşlanmasına ilk tepki Amerika'dan geldi. İngiltere ve NATO verdi. Çünkü konu jeopolitik bir soruna dönüştü.