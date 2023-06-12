Canlı yayında CHP analizi: Büyük sürprizler yaşanacak

Ana muhalefet partisi CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerindeki hezimetinin üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen ağır mağlubiyetin yankıları artarak devam ediyor.

Ülke TV ekranlarında yayınlanan Dr. Murat Yılmaz'ın sunduğu "Haftanın Raporu" programına konuk olan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki koltuk mücadelesiyle ilgili çarpıcı analizlerde bulundu.

Şahin, "Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir özelliği var; Türkiye'de girdiği tüm seçimleri kaybeder, parti içinde girdiği seçimleri kazanan bir lider" değerlendirmesinde bulundu.

"CHP'yi Ekrem İmamoğlu'na yar etmezler" diyen Şahin, yerel seçimlerde CHP'nin adaylarında büyük bir sürprizlerin yaşanacağını belirtti.