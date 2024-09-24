Canlı yayında bir cinayet itirafı daha: "Üçlü prizle boğarak öldürdü"

47 yaşındaki 5 çocuk babası Cengiz Karademir, 1 Haziran 2019'da Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Babalarının ölümünde anneleri ve sevgilisinden şüphelenen dört kardeş, gerçeğin ortaya çıkması için Müge Anlı'nın programına başvurdu..

Karademir'in vefatından sonra çocukları, Müge Anlı stüdyolarına gelerek babalarının ölümünün ardındaki sır perdesinin aralanmasını istedi. Cengiz Karademir'in ölüm nedeni resmi kayıtlara kalp krizi olarak geçerken, çocuklar, anneleri Emine Karademir'i babalarının ölümüyle ilgili sorumlu tuttuklarını belirtti.

Cengiz ve Emine Karademir çiftinin çocukları Zeynep, Muhammet, Melike, Azize ve Naime, 23 Eylül 2024 tarihinde Müge Anlı programında babalarının ölümünü aydınlatmak için bir araya geldi.

ANNE İDDİALARI YALANLADI

Şüphelerin odağındaki Emine Hanım ise dün yayına bağlanarak hakkında çıkan tüm iddiaları yalanladı. Cengiz Karademir'in ölümü üzerine Müge Anlı'ya başvuran kardeşler, anneleri Emine ve sevgilisi Şehmus'u cinayetle suçladı. Müge Anlı'nın 24 Eylül tarihli yayınına Cengiz Karademir'in kızı Naime de katıldı. Babasının yemeğine uyku ilacı koyduğunu ve babasının ölümünden annesinin ve annesinin sevgilisinin sorumlu olduğunu itiraf etti.



CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

O dönem babasıyla yaşayan Naime, canlı yayında dikkat çekici itiraflarda bulundu. Annesi Emine ve sevgilisi Şehmus'un babasını öldürmek istediğini belirten Naime, annesinin kendisine babasının yemeğine katması için uyku ilacı verdiğini açıkladı. Naime, "Annem ve Şehmus bana peçeteye sarılı ilaç verdi. Yemeğine kat dediler. Mantının yoğurduna koydum, babam yiyince uyudu" şeklinde konuştu.

"ÜÇLÜ PRİZLE BOĞDU"

Naime'nin ifadesine göre; İlk denemede Cengiz'i yastıkla boğmak için eve giren Şehmus, Naime'nin ağlaması üzerine evden kaçarken 3 gün sonra tekrardan Cengiz'i öldürmek için eve giriyor.

Cengiz'in aldığı tazminatı alacağını belirten anne ve sevgilisi para için yeniden hamle yapıp bu defa ağlamaması için Naime'yi evden gönderiyor fakat uyku ilacının etkisinden ayılan Cengiz'le Şehmus boğuşma yaşıyor.Şehmus'un Naime'ye anlattığına göre Cengiz boğuşmanın ardından bayılıyor. Şehmus daha sonra Cengiz'i üçlü prizle boğarak öldürüyor.

Eve daha sonra girildiğinde babanın cesedi boğuşma ve kan izleriyle bulunurken gelen ekipler ölümün kalp krizi olduğunu belirtiyor.