Canlı yayında 'Baron' tartışması! Londra'da kimler var?

Canlı yayında kozlarını paylaşan Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında Baron tartışması yaşandı.

İşte o diyaloglar...

ALİ KOÇ: BARONLARI ANLATIR MISINIZ?

AZİZ YILDIRIM: SENİNLE İLGİSİ YOK

Ali Koç: O gelene kadar baronları anlatır mısınız?

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Aziz Yıldırım: Londra'daki FETÖ'cü baronlar, öğrenirsin yakında.

Ali Koç: Niye anlatmıyorsunuz? Anlatın yahu.

Aziz Yıldırım: Anlatırsam ben altında kalırım sen kalmazsın. Sen Koçsun.

Ali Koç: Baronları bitirelim.

Aziz Yıldırım: Seni destekliyorlar. Benden dolayı. Ben olmasaydım seni desteklemeyeceklerdi.

Ali Koç: Baronların benimle ilişkisi neymiş?

Aziz Yıldırım: İlişkisi yok seninle. Seninle benimle değil. Onların işi Türkiye'de.

Ali Koç: Niye bunları aklınıza sokuyorsunuz?

Aziz Yıldırım: Bir araştırın. Senin şahsınla ilgili değil. Ben olduğum için sizi destekliyorlar.

Ali Koç: Siz bana ABD projesi, siyaset FETÖ iması yaptınız?

Aziz Yıldırım: Kumpas davasına gittim. Şikayetçi oldum. Seninle ilgili 'alalım' dediler. Şekip şahittir.