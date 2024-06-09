Canlı yayında 'Baron' tartışması! Londra'da kimler var?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile başkan adayı Aziz Yıldırım, canlı yayınında bir araya geldi. Konuklar arasında baron tartışması yaşandı.
Canlı yayında kozlarını paylaşan Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında Baron tartışması yaşandı.
İşte o diyaloglar...
ALİ KOÇ: BARONLARI ANLATIR MISINIZ?
AZİZ YILDIRIM: SENİNLE İLGİSİ YOK
Ali Koç: O gelene kadar baronları anlatır mısınız?
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Aziz Yıldırım: Londra'daki FETÖ'cü baronlar, öğrenirsin yakında.
Ali Koç: Niye anlatmıyorsunuz? Anlatın yahu.
Aziz Yıldırım: Anlatırsam ben altında kalırım sen kalmazsın. Sen Koçsun.
Ali Koç: Baronları bitirelim.
Aziz Yıldırım: Seni destekliyorlar. Benden dolayı. Ben olmasaydım seni desteklemeyeceklerdi.
Ali Koç: Baronların benimle ilişkisi neymiş?
Aziz Yıldırım: İlişkisi yok seninle. Seninle benimle değil. Onların işi Türkiye'de.
Ali Koç: Niye bunları aklınıza sokuyorsunuz?
Aziz Yıldırım: Bir araştırın. Senin şahsınla ilgili değil. Ben olduğum için sizi destekliyorlar.
Ali Koç: Siz bana ABD projesi, siyaset FETÖ iması yaptınız?
Aziz Yıldırım: Kumpas davasına gittim. Şikayetçi oldum. Seninle ilgili 'alalım' dediler. Şekip şahittir.