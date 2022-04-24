Canlı yayında anlattı! Batılılardan Türkiye'ye karşı sabotaj çalışması

Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu "Başkent Kulisi" programında soruları yanıtlayan TEİ Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, Batılı şirketlerin sabote etmek amacıyla TEİ çalışanlarını yüksek maaşlar vererek işe almaya çalıştığını anlattı.

Mehmet Acet'in "Dışarıdan personelinize bazı kritik yerlerde görev alanlara kanca takıldığını söylemiştiniz. Bu problem hala devam ediyor mu? Sabote etme, baltalama niyetiyle mi yapıyorlar?" sorusunu, Akşit şöyle yanıtladı:

"Ediyor, ne yazık ki. Baltalama olarak algılıyoruz. Çünkü noktasal olarak artık ne yazık ki internetin iyi ve kötü tarafları var. Sosyal medya hesapları var görevini yazıyor. Yazınca onlar da tanıyorlar. Noktasal olarak bilerek ona anormal fiyatlar teklif ediyor. Dünya piyasalarında olmayan fiyatlar teklif ediliyor. Ekibi dağıtmak istiyorlar Avrupalı bazı şirketler.

Aynı şirket, uçak motoru şirketine de teklif yapıyor. Sektör tamamen farklı ama aynı şirket yapıyor. Uçak motoruyla da uğraşmıyor. Sağ olsun insanımızın milli duyguları var. Gitseler ciddi zarar verebilir ama burayı bir nevi askerlik gibi düşünün dedim. Biz size Türkiye standardı üstünde maaş sağlamaya çalışıyoruz, siz de feragat edin dedim. Kalıyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum fedakarlıkları için. Bizim çalışan kaybımız sektördeki en düşük seviyelerden."