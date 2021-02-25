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Ekonomi Canlı yayında altın açıklaması: Mutlaka olmalı
Ekonomi

Canlı yayında altın açıklaması: Mutlaka olmalı

Stratejist Cüneyt Paksoy, piyasalardaki son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Paksoy, "Uzun vadeli yatırımcıların portföylerinde mutlaka altın olmalı" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 15:08:00 -
Canlı yayında altın açıklaması: Mutlaka olmalı

Stratejist Cüneyt Paksoy, Milliyet Instagram canlı yayınında küresel piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdi. Paksoy, "Destek paketi geciktikçe ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüksek kaldıkça piyasanın ateşi yükselecek." dedi.

Cüneyt Paksoy, "Dolar endeksinin 90 bandı civarında ve altında olması iyi bir gelişme." diye konuştu. Yükselişe geçen dolar/TL ile ilgili de açıklamalarda bulunan Paksoy, "Dolar/TL tarafında ekstra konsantreyiz. Şu anki yükseliş bir tepki." ifadelerini kullandı.

Vatandaşın gözünü ayırmadığı altın fiyatları ile ilgili konuşan Paksoy, yayının son bölümünde "Uzun vadeli yatırımcıların portföylerinde mutlaka altın olmalı." dedi.

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