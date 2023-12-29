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Medya Canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü! Portakal'dan İmamoğlu'na 'tedavi ol' çağrısı
Medya

Canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü! Portakal'dan İmamoğlu'na 'tedavi ol' çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-12-29 21:49:00 - 2023-12-29 21:59:47

Fatih Portakal, SÖZCÜ TV'de terleten sorulara karşı gazeteci azarlamasıyla tepki çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ağzını geleni saydı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, SÖZCÜ TV'de katıldığı canlı yayında sunucu Senem Toluay Ilgaz'ı azarlamış ve büyük tepki çekmişti. Bir tepki de Sözcü TV Anahaber Sunucusu Fatih Portakal'dan geldi. Portakal İmamoğlu'nun çıkışına çok sert tepki gösterdi.

Portakal açıklamasında, ''Senem yılların gazetecisidir. Çok da düzgün yapar işini. Her şeyden önce karşınızda bir kadın var, kadın var. Gazeteciye ayar çekemezsin. Arkadaş bak gergin olabilirsin. Tansiyon problemin de olabilir ama gazetecilere ayar veremezsin. Haddin değil bir kere! Varsa psikolojik bir sorununuz tedavi olun Ekrem Bey.'' diye tepki gösterdi.

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