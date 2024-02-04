Canlı yayında açıkladı! Emeklilerin hesabına bu tarihte yatacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine şubat ayını işaret etti.

Işıkhan, “SSK emeklilerimiz için 6 Şubat’ta, BAĞ-KUR emeklilerimiz için 7 Şubat’ta fark ödemelerini gerçekleştireceğiz” dedi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, “Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 6 Şubat’ta SSK’lılara, 7 Şubat’ta da BAĞ-Kurlulara olmak üzere hesaplarına para yatacak. Bunun haricinde de bildiğiniz gibi en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraydı, 10 bin liraya yükseltildi. Burada bundan bahsederken kök ücreti hesaplamak gerekiyor. 6 bin 700 liranın üzerinde kök ücreti olan vatandaşlarımız %49,25’lik zammı maaşlarında görecekler. 6 bin 700 liranın altında kök ücreti olan vatandaşlarda hazine desteğiyle 10 bin liraya tamamlanacak” ifadelerini kullandı.

MAAŞLARDA NE KADAR DEĞİŞİKLİK OLACAK?

Murat Bal, “7 bin TL kök maaşı olan bir vatandaşımız %37.57’lik zam farkıyla 9 bin 630 olarak bugün itibariyle yattı ama onun maaşı 49.25’le 10 bin 448 liraya yükseldi. Dolayısıyla 10 bin 448 ile 9 bin 630 arasındaki farkı da eğer BAĞ-KUR’luysa 7 Şubat’ta, SSK’lı ise 6 Şubat’ta hesaplarında görecek” sözlerini kullandı.



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