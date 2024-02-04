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Ekonomi Canlı yayında açıkladı! Emeklilerin hesabına bu tarihte yatacak
Ekonomi

Canlı yayında açıkladı! Emeklilerin hesabına bu tarihte yatacak

Yeniakit Publisher
2024-02-04 07:28:00 -

Emeklilere yapılan zam oranları ile ilgili düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanması ile emeklilerin aylık farklarını alacağı tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şubat ayını işaret etti. Maaşlar ne zaman hesaplara yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine şubat ayını işaret etti.

Işıkhan, “SSK emeklilerimiz için 6 Şubat’ta, BAĞ-KUR emeklilerimiz için 7 Şubat’ta fark ödemelerini gerçekleştireceğiz” dedi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, “Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 6 Şubat’ta SSK’lılara, 7 Şubat’ta da BAĞ-Kurlulara olmak üzere hesaplarına para yatacak. Bunun haricinde de bildiğiniz gibi en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraydı, 10 bin liraya yükseltildi. Burada bundan bahsederken kök ücreti hesaplamak gerekiyor. 6 bin 700 liranın üzerinde kök ücreti olan vatandaşlarımız %49,25’lik zammı maaşlarında görecekler. 6 bin 700 liranın altında kök ücreti olan vatandaşlarda hazine desteğiyle 10 bin liraya tamamlanacak” ifadelerini kullandı.

MAAŞLARDA NE KADAR DEĞİŞİKLİK OLACAK?

Murat Bal, “7 bin TL kök maaşı olan bir vatandaşımız %37.57’lik zam farkıyla 9 bin 630 olarak bugün itibariyle yattı ama onun maaşı 49.25’le 10 bin 448 liraya yükseldi. Dolayısıyla 10 bin 448 ile 9 bin 630 arasındaki farkı da eğer BAĞ-KUR’luysa 7 Şubat’ta, SSK’lı ise 6 Şubat’ta hesaplarında görecek” sözlerini kullandı.

 
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