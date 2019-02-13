0553 313 94 23

Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...

Ahmet Davutoğlu'nun parti kuracağını söyleyen FOX TV Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt, "Ben bugün görüştüm Ahmet Davutoğlu’nun yanındaki insanlarla. Parti kuracak. Ali Babacan yok, Abdullah Gül yok. Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu’nun bir araya gelmesi imkansız demeyeyim ama çok zor" ifadelerini kullandı.

13 Şubat 2019 Çarşamba 17:48
Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...

FOX TV Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt, TV5’te yayınlanan ‘Kulis Ankara’ programında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Net ifadelerle eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun parti kuracağı iddiasını dile getiren Bozkurt, “Ben bugün görüştüm Ahmet Davutoğlu’nun yanındaki insanlarla. Parti kuracak” ifadelerini kullandı.

"Yanında Selçuk Özdağ da var"

Ahmet Davutoğlu’nun parti kuracağını söyleyen Sedat Bozkurt, AK Parti’den istifa eden eski Manisa milletvekili Selçuk Özdağ’ın da Davutoğlu’nun yanında yer aldığını kaydetti.

"Abdullah Gül ve Ali Babacan partide yok"

Net ifadelerle Davutoğlu’nun parti kuracağı iddiasını dile getiren Bozkurt, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Bakanlardan Ali Babacanın kurulacak olan yeni partide yer almayacağını söyledi.

Bozkurt’un konuya ilişkin sözleri şu şekilde:

Ben bugün görüştüm Ahmet Davutoğlu’nun yanındaki insanlarla. Parti kuracak. Yanında Selçuk Özdağ da var. Kendi ekibi de vardı zaten. Parti kuracak. Sadece milletvekili ve siyasi vitrindeki insanlar değil örgütlenmede de kullanacakları, örgütlenme kabiliyeti yüksek ve kendi partilerinin çizgisine uygun insanlarla irtibatları kuruyorlar ve bu insanlarla kurdukları irtibatta da ‘Parti kuruyoruz’ diye ilişki kuruyorlar. Çok açık. Ali Babacan yok, Abdullah Gül yok. Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu’nun bir araya gelmesi imkansız demeyeyim ama çok zor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 17:48
  1. Cumhurbaşkanı
  2. Ankara
  3. Ahmet Davutoğlu
  4. Ali Babacan
  5. Manisa
  6. Bozkurt
  7. Abdullah Gül
  8. Selçuk Özdağ

YORUM YAZ

  • SelimSelim16 dk önce
    bir %1 partisi daha. rezil olur oturur yerine. AKP arkasındayken bile bir halt becerememiş ki parti kurunca becersin.
  • yaşar köseyaşar köse52 dk önce
    Davutoğlu emanetçi....
  • Yusuf Yusuf 1 sa önce
    Bin türlü soytarılık.Abdullah Gül yokmuş.Belli ki hanımdan izin alamamış.Yine arka planda birşeyler çevirme derdinde.
  • ÖmerÖmer1 sa önce
    Çay partisidir o. Amerkan fox yanlış istihbarat almış :))
  • nostaljinostalji1 sa önce
    Davut oğlu her etti ayrıcaISID e karşı mücadele etmedi TÜRK Ordusu kedi muamelesi yaptırdı ve Süleyman şah türbesini kaçırttı itibarımızı yerle ayrıcagörevden alınınca çok fazla yumuşak davrandı ondan politikacı olamaz. Abdullah GÜL ün partisi bence daha güçlü olur. Kursa iyi de olur.Ama onun Barolar birliği toplantında iken Recep beyin ona düşü önüme dediğini de duyduk ve kuzu kuzu onun peşinden gitti,bu yüzden onun peşinden kimse gitmez. Recep Tayyip Erdoğan karşı Adolf Hitler zihniyetinde olan,acıması,hoşgörüsü,olmaması gerekir ; gerektiğinde sertolabilecek bir lider lazım ..ve ,inşallah böyle biri TÜRKLÜĞE önem veren biri gelecektir de.
  • Şehmus oralŞehmus oral1 sa önce
    Topunuz gelin .bŕütüsler,spliler,chpliler,ipliler,hdpkklılar,gülcüler,iblisler,fetocular topnuz gelin geleceğiniz varsa göreceğinizde vardır.
  • Ömer DerinÖmer Derin2 sa önce
    Fox fitnesinin haberine bakıpta insanlarımıza laf söylemeyin aslı Kendi ağızlarından çıkmadıkça yorum bile yapmayalım Bu camiamıza fitne sokmaktan baska işe yaramaz kurarlarsa ozaman söyleriz sözümüzü
  • MUKAVEMET MUKAVEMET2 sa önce
    Abdullah Gul ve Bbacaninda olacagi yeni olusumun önunu kesmek icin Tayyip Erdoganin emriyle Dvutoglu hulle partisi kuruyor.Bunu en akilsiz insan bile anlar.Tayyip Erdoganin kafasinda bin tilki dolasiyor.Hafileri gece gunduz Abdullah Gul ve diger muhalifleri izliyor ve dinliyor.
  • BozkurtBozkurt3 sa önce
    Feto kalintisimi parti kuracak enisteee sen cigirtkansin sen kunduz ve kuduzsun fetonun zurnasi
  • Haydar haydar Haydar haydar 3 sa önce
    Eğer RTE olmasaydı millet sizin hepinizi klozet yapıp içine..s....
  • IRKÇIIRKÇI3 sa önce
    DÜNYADA GÖRDÜĞÜM EN GERİZEKALI PROF ÜNVANI TAŞIYAN BOŞ BİR ADAM..
  • sahinsahin3 sa önce
    sayin akit bu ne bicim b.... bilgilerndirme !!! atmis oldugunuz baslikga bi bakin altindaki yaziya .lanet olsun kime hizmet ediyonuz ??!
  • MLYMMLYM4 sa önce
    FOX deyince bir değil bayağı düşünmek lazım.
  • Haksızlık buHaksızlık bu4 sa önce
    Ahmet Davutoğlu gibi seçkin biri Akparti'de apar topar indiriliyor.Vefa imandandır.Davutoğlu ve diğerlerine vefasızlık yapılıyor ama diğer yandan sırf damat olduğu için damat Berat bakan yapılıyor.El insaf ..
  • TalipTalip4 sa önce
    Davutoglu neymisim delisi oldu sanirim ama sanirim secimlerde agzinin payini alacaktir.
  • RemziRemzi4 sa önce
    Davutoğlu başbakan seçildiği seçimde %49 oy almamışmıydı?
  • MERTMERT4 sa önce
    cumhur başkanımızın sayesindebir yerleregeldiniz,parti kurundaboyunuzunölçüsünüalırsınız....
  • abidinabidin4 sa önce
    Ahmet Davutoğlunun liderlik vasfı sıfır.O Erdoğanın gölgesinde vardı. Erdoğan'ın gölgesi yoksa davutoğluda yok
  • SafaSafa5 sa önce
    " Ey müslümanlar fasıkın biri size haber getirdiğinde onu araştırın" Hucurat: 9Kısaca Fox un haberine güvenmem taki Davutoğlu bunu açıklayıncaya kadar. Amerikanın ağzıyla program yapan tv lere zamanında çok güvendik müslümanların başına gelmeyen olmadı. Davutoğlunu severim lakin böyle biş işe tevessül ederse gönlümden silerim.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 5 sa önce
    FOX TV, Ne Kadar Gūvenilir?HİÇNOKTA.
  • GurbetciGurbetci5 sa önce
    Vay vay bune hırs yetmedi mi vay ayrilik çıkaranların haline hiç ama hiç beklemezdim kendisinden nafile ugras
  • abdoabdo5 sa önce
    Bir ata sözü vardır.Esseğin kağnısı minâre gölgesini kemdi gölgesi zannedermiş.Gül de davutoğluda babacanda reisin sayesinde biryerlere geldiler.Liderlik vasfı olmayan insanlar.Parti marti boşa kurarlar.Devletin parasına yazik.Ama ama yerleri reisin yanı idi.yazıklar olsun
  • AliAli5 sa önce
    Erdoğanın erbakana yaptığını bunlarda erdoğana yapacak anlaşılan, başarılı olamasalar bile insanların kafası çok karışacak
  • harunharun5 sa önce
    hayallerde olmasa ne yapardınız ?daha çok palavra sıkmaya devam,Davutoğlu ihanete kalkışmaz,yaparsa akp ile ortak/anlaşmalı olur,siz kınaları saklayın yakamıyacaksınız
  • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu5 sa önce
    Bunlara şaşırmamak gerek bu topraklarda Anadoluya çok bozuk tohumlar ekildi aramızda Sebatay tohumları,Amerikan ve İngiliz tohumları Feötonun tohumları ekildi ve nesilleri devam ediyor,,,Bunlar AK parti döneminde mevki,itibar ve kariyer kazanmıştır,,Bunlar zamani geldiğinde Millet cevaplarını verirmesini iyi bilir,,Bunlar şimdi seçime girerse inanın ikinci partı olurlar nedeni Türkiyede bunlara CHP,..HDP.İP...PKK..Beyaz Türkler,Ermeniler..Sebataycılar,,yani me kadar Vatan haini varsa bunlara arka çıkar sıf,,,,Başkan ERDOĞAN. Gitsin ,,,Vesselam..
  • NurNur5 sa önce
    Vaz geç davutoğlu RTE la değerliydin anlaşılan havaya girdin ama yere çakılıcan
  • Yunus 16 Yunus 16 5 sa önce
    FOX SÖYLÜYORSA DOĞRUDUR, TALİMAT PENSİLVANYADAN. OLDUĞU ANLAŞILIYOR. İLK ETAPTA FETÖ PARTİSİ OLDUĞUNU GİZLEMEK İÇİN!! AGÜL BARINÇ VE BABACAN ARKA PLANDA PERDE ARKASINDAN İDARE EDECEKLER!! TOPLUMUN TEPKİSİNİ ALMAMAK İÇİN, SİNSİ VE DERİNDEN!!! YEMEZLER, ARTIK ESKİ TÜRKİYE YOK! DAĞDAKİ ÇOBAN KARDEŞİM BİLE ÜLKE GÜNDEMİNİ YAKIN TAKİP EDİYOR!! MİLLETİ UYUTUP KANDIRMA 80-90 LARDA KALDI!! DAVUTOĞLU ANLADIN MI???
  • Polis Ali Polis Ali 5 sa önce
    Kursunda boyunun ölçüsü ne kadarmış görelim
  • SARITAŞ SARITAŞ 5 sa önce
    Ülke için Başkan Erdoğan gerekli yatırımları yaptı yapıyor ve açıklıyor. Bunlara milletle oynamak kalıyor. Eski Turkiyenin insanları yok karşılarında. Çelik çomak oynayacak çocuklar da yok. Hadi oyuncağını al ve dünyadan haberi olmayanları kandırmaya git. Bulabilirsen..
  • HaticeHatice6 sa önce
    Ahmet davutoglu yazik eder kendinede bu haberi yapan fox tv habercisi ise bu iste bir yalnislik vardir derim yanindaki bunu yanindaki sunu dedi acaba sordularda kendisi ne dedi hic bir laf uretme merkezi kurmuslar habire fitne uretiyorlar
  • ferdiferdi6 sa önce
    ah o koltuklar koltuklar tipik türkler koltuk ginince ne dostluk ne arkadaşlık ne dava adamlıgı her şey bitiyor işte particilik bu a.gül 20 sene milletvekilligi bakbakanlık 7 sene cumhurbaşkanlıgı yetmedi şimdi parti kurmak işte dedim ya tipik türk olene kadar koltuk
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 6 sa önce
    Yazıklar olsun bir Bahçeli kadar olamadın! Allah müstahakını versin .
  • mesut kılınçmesut kılınç6 sa önce
    İyi halteder, erkekçe söyleyemeyen kıvıran korkan adamdan bişey olmaz, hemşehrim ama parti kurar ayrılık tohumlarına alet olursa kendine de yanına topladıklarına da yazık eder. Gün birlik günü, menfaat makam hırs zamanı değil, bu son dönemeçte İslam alemi bir lider bulmuş, biz harcamak için karalıyoruz, yazık etmeyelim yuvayı terketmeyelim.
  • Atatürk milliyetçisi Atatürk milliyetçisi 6 sa önce
    Amaçsız
  • Hsmn Hsmn 6 sa önce
    Sıfır çeker siyasi mefta olur nesine güvenir bilmem

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Şule Yüksel Şenler kimdir? Yazar Şule Yüksel Şenler yoğun bakımda mı? Sağlık durumu son dakika
  1. Şule Yüksel Şenler kimdir? Yazar Şule..
  2. Venezuelalı muhalifler PDVSA ve..
  3. Demirören Medya Grubu'ndan ayrıldı |..
  4. GÜNDEM ÖZETİ / 14 Şubat 2019
  5. Sudan Devlet Başkanı Beşir: "2019,..
  6. "İsrail ve Arap ülkeleri ortak çıkarı..
  7. Tunç Soyer'den İYİ Parti binasında..
  8. Hemzemin geçitte feci kaza: bisikletli..
  9. "Bu ülkenin insanına ve bu devlete..
  10. EYOF 2019
  11. Yemen ve BM 2019 insani yardım planını..
  12. “Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri”..
  13. Avusturya, Iraklı "kaçak" bülbülü..
  14. Soçi Zirvesi öncesi İdlib'e yoğun..
  15. GÜNCELLEME 2-İran'da intihar..
  16. Kaymakamdan dondurucu soğukta esnaf..
  17. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro..
  18. Demirören Medya Grubu'nda flaş..
  19. Suudi kadınların "büyük biraderi"..
  20. Paris'teki gösteride polisi döven..
Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
Ozan Arif hayatını kaybetti!
Ozan Arif hayatını kaybetti!
Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı

Günün Karikatürü

14 Şubat 2019
Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay
Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay
BM uyardı: Savaş çıkabilir
BM uyardı: Savaş çıkabilir