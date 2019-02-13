Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...

FOX TV Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt, TV5’te yayınlanan ‘Kulis Ankara’ programında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Net ifadelerle eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun parti kuracağı iddiasını dile getiren Bozkurt, “Ben bugün görüştüm Ahmet Davutoğlu’nun yanındaki insanlarla. Parti kuracak” ifadelerini kullandı.

"Yanında Selçuk Özdağ da var"

Ahmet Davutoğlu’nun parti kuracağını söyleyen Sedat Bozkurt, AK Parti’den istifa eden eski Manisa milletvekili Selçuk Özdağ’ın da Davutoğlu’nun yanında yer aldığını kaydetti.

Net ifadelerle Davutoğlu’nun parti kuracağı iddiasını dile getiren Bozkurt, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Bakanlardan Ali Babacan’ın kurulacak olan yeni partide yer almayacağını söyledi.

Bozkurt’un konuya ilişkin sözleri şu şekilde:

Ben bugün görüştüm Ahmet Davutoğlu’nun yanındaki insanlarla. Parti kuracak. Yanında Selçuk Özdağ da var. Kendi ekibi de vardı zaten. Parti kuracak. Sadece milletvekili ve siyasi vitrindeki insanlar değil örgütlenmede de kullanacakları, örgütlenme kabiliyeti yüksek ve kendi partilerinin çizgisine uygun insanlarla irtibatları kuruyorlar ve bu insanlarla kurdukları irtibatta da ‘Parti kuruyoruz’ diye ilişki kuruyorlar. Çok açık. Ali Babacan yok, Abdullah Gül yok. Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu’nun bir araya gelmesi imkansız demeyeyim ama çok zor.