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Gündem

Canlı yayında açık açık soruldu! Bülent Arınç'tan FETÖ sorusuna cevap

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, katıldığı bir televizyon programında FETÖ ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 23:05:00 -

Bir televizyon programına katılan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'a açık açık "FETÖ'cü müsünüz?" sorusu soruldu.

Bülent Arınç yanıtında, "Bu bana yapılabilecek en kötü iftira olur. Eğer bizi aldatmışlarsa bu suç bizim değil. Kendimi bu noktada bir suçlu olarak görmüyorum. Hele hele FETÖ'cü olarak hiç görmüyorum" dedi.

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