Canlı yayında açık açık soruldu! Bülent Arınç'tan FETÖ sorusuna cevap

Bir televizyon programına katılan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'a açık açık "FETÖ'cü müsünüz?" sorusu soruldu.

Bülent Arınç yanıtında, "Bu bana yapılabilecek en kötü iftira olur. Eğer bizi aldatmışlarsa bu suç bizim değil. Kendimi bu noktada bir suçlu olarak görmüyorum. Hele hele FETÖ'cü olarak hiç görmüyorum" dedi.