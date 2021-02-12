CANLI YAYIN! Yeniden Refah Partisi’nden canlı yayında flaş açıklamalar
Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ programında, Türkiye gündemini değerlendiriyor.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, kamuoyunun tartıştığı ittifaklar, yeni anayasa, Boğaziçi’nde yaşanan gelişmeler ve gündemin diğer konu başlıklarına ilişkin yazılı canlı yayında soruları yanıtlıyor.
Canlı Yayını İzlemek İçin:
https://www.youtube.com/watch?v=XreuAU1hulo&feature=youtu.be