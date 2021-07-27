Canlı yayın sırasında masa kırıldı!
Moderatör Duygu Öztürk'ün canlı yayın yaptığı sırada önünde bulunan ve bir anda kırılan cam masa, üzerindeki içeceklerle yere devrildi.
TNET ekranlarında canlı yayın sırasında masa kırıldı. Masanın üzerinde bulunan çay ve su moderatörün üzerine fırladı.
Kaza esnasında canlı yayındakilerin bir anlık panik yaşadığı görüldü. Konuklardan biri, kazanın ardından "Geçmiş olsun." ifadesini kullandı.
Daha sonra toparlanan moderatör Öztürk, rejiye "Hemen kısa bir araya gidelim." dedi.