  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Saldırı hazırlığı yapan teröristlere büyük şok!
Ahmed Efendi Hakk’a yürüdü
Sahte hesaplara erişim engeli FETÖ’yü bitirir!
Bir ilçe için için karantina kararı verildi!
Gündem Canlı yayın sırasında masa kırıldı!
Gündem

Canlı yayın sırasında masa kırıldı!

Moderatör Duygu Öztürk'ün canlı yayın yaptığı sırada önünde bulunan ve bir anda kırılan cam masa, üzerindeki içeceklerle yere devrildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 11:25:00 -

TNET ekranlarında canlı yayın sırasında masa kırıldı. Masanın üzerinde bulunan çay ve su moderatörün üzerine fırladı.

Kaza esnasında canlı yayındakilerin bir anlık panik yaşadığı görüldü. Konuklardan biri, kazanın ardından "Geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Daha sonra toparlanan moderatör Öztürk, rejiye "Hemen kısa bir araya gidelim." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay