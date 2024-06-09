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Spor

Canlı yayın öncesi kriz! Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tepki: Dışarısı Kurtlar Vadisi gibi...

Yeniakit Publisher
2024-06-09 00:20:00 -

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile başkan adayı Aziz Yıldırım'ın birlikte katıldığı canlı yayın öncesi kanal girişinde korumaların birbirine girdiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile başkan adayı Aziz Yıldırım tarihte bir ilke imza atarak canlı yayında karşılıklı açıklamalarda bulundu. Tarihi yayın öncesi Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın korumalarının kanal girişinde birbirine girdiği öğrenildi.

'DIŞARISI KURTLAR VADİSİ GİBİ'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, canlı yayın öncesinde kanal binasının girişinin 'Kurtlar Vadisi' gibi olduğunu söyleyerek canlı yayında Yıldırım'a tepki gösterdi.

Koç, "Dışarısı Kurtlar Vadisi gibi. Yayına 10 dk geç başladık, ekipleri ayırmakla uğraştık." dedi.

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