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CANLI YAYIN! İşte bu bir skandaldır! yeniakit.com.tr TBMM ve milletin nasıl kandırıldığı belgelerle deşifre edildi

Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığı ve Ahmet Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanlığı döneminde, 8 Mart 2012’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin büyük bir skandalı yeniakit.com.tr olarak kamuoyuyla paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 21:37:00 - 2021-02-19 23:13:28
CANLI YAYIN! İşte bu bir skandaldır! yeniakit.com.tr TBMM ve milletin nasıl kandırıldığı belgelerle deşifre edildi

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığı ve Ahmet Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanlığı döneminde, 8 Mart 2012’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin büyük bir skandalı yeniakit.com.tr olarak kamuoyuyla paylaşıldı. 

Ayrıntıları gördüğünüzde, ‘Böyle bir işgüzarlık, böyle bir skandal olamaz’ dedirtecek gerçek Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında deşifre edildi. 

Abdurrahman Dilipak’ın da özgün yorumlarıyla katıldığı ‘Ülke Gündemi’ programını izlemek için:

Canlı Yayın Linki: 

https://www.youtube.com/watch?v=TfQ3J9bmlgM&feature=youtu.be

 

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