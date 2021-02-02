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Gündem CANLI YAYIN! İşte Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan gerçekler… O isimden canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! İşte Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan gerçekler… O isimden canlı yayında flaş açıklamalar

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Yeniakit Publisher
2021-02-02 20:59:00 -
CANLI YAYIN! İşte Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan gerçekler… O isimden canlı yayında flaş açıklamalar

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu için başlatılan protestoların arka planında yatan gerçekler “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında masaya yatırılıyor. 

O isimden canlı yayında flaş açıklamalar…

Canlı Yayını İzlemek İçin:

https://www.youtube.com/watch?v=7lAKbdHseVs&feature=youtu.be

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