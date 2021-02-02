CANLI YAYIN! İşte Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan gerçekler… O isimden canlı yayında flaş açıklamalar
Boğaziçi Üniversitesi’nde patlak veren eylemlerin arka planında gerçekte neler var? Hangi terör örgütleri, hangi mesajlarla ikinci bir Gezi terörünü planlıyor? O isimden canlı yayında flaş açıklamalar...
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu için başlatılan protestoların arka planında yatan gerçekler “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında masaya yatırılıyor.
O isimden canlı yayında flaş açıklamalar…
Canlı Yayını İzlemek İçin:
https://www.youtube.com/watch?v=7lAKbdHseVs&feature=youtu.be