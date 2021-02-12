CANLI YAYIN! Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi’den canlı yayında flaş açıklamalar
MEHMET ÖZMEN / ANKARA Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, kamuoyunda merak edilen tüm soruları ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınında yanıtlıyor. Canlı Yayını İzlemek İçin: https://www.youtube.com/watch?v=wqBFSYnt5Q8&feature=youtu.be
MEHMET ÖZMEN / ANKARA
Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, kamuoyunda merak edilen tüm soruları ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınında yanıtlıyor.
Canlı Yayını İzlemek İçin:
https://www.youtube.com/watch?v=wqBFSYnt5Q8&feature=youtu.be