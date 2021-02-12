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Gündem CANLI YAYIN! Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi’den canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi’den canlı yayında flaş açıklamalar

MEHMET ÖZMEN / ANKARA Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, kamuoyunda merak edilen tüm soruları ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınında yanıtlıyor. Canlı Yayını İzlemek İçin: https://www.youtube.com/watch?v=wqBFSYnt5Q8&feature=youtu.be

Yeniakit Publisher
2021-02-12 15:00:00 -
CANLI YAYIN! Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi’den canlı yayında flaş açıklamalar

MEHMET ÖZMEN / ANKARA 

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, kamuoyunda merak edilen tüm soruları ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınında yanıtlıyor. 

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

https://www.youtube.com/watch?v=wqBFSYnt5Q8&feature=youtu.be

 

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