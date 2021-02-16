CANLI YAYIN! Diyarbakır annelerinden canlı yayında flaş açıklamalar
Türkiye, Gara’da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Türk vatandaşları için yasını sürdürürken, Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer ile Mevlüde Biçer yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, gündeme ilişkin flaş açıklamalarda bulunuyor.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Diyarbakır anneleri, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında gündemi değerlendiriyor.
Canlı Yayını İzlemek İçin:
https://www.youtube.com/watch?v=hQ0sZMswbVY&feature=youtu.be