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Gündem CANLI YAYIN! Diyarbakır annelerinden canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Diyarbakır annelerinden canlı yayında flaş açıklamalar

Türkiye, Gara’da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Türk vatandaşları için yasını sürdürürken, Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer ile Mevlüde Biçer yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, gündeme ilişkin flaş açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 21:02:00 -
CANLI YAYIN! Diyarbakır annelerinden canlı yayında flaş açıklamalar

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Diyarbakır anneleri, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında gündemi değerlendiriyor.

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

https://www.youtube.com/watch?v=hQ0sZMswbVY&feature=youtu.be

 

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Yorumlar

orhan inan

ALLAH(CC) ONLARDAN RAZI OLSUN..ÇOĞU VATANPERVER GÖRÜNEN İKİ YÜZLÜ RİYAKARLARDAN ÇOK DAHA FAZLA VATANPERVER VE İMANLILAR.RABBİM ONLARI TEZ ZAMANDA EVLATLARINA KAVUŞTURSUN VE MİLLETİMİZE KARDEŞLİK DUYGULARI İLE PAYİDAR OLMAYI NASİP ETSİN ..
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76

allah tüm diyarbakır ve diğer şehirlerden gelen annele evlat nöbeti bekleyen annelere yardım eylesin amin
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