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Gündem CANLI YAYIN! Dilipak’tan canlı yayında Diyanet ve yılbaşı kutlamalarına ilişkin flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Dilipak’tan canlı yayında Diyanet ve yılbaşı kutlamalarına ilişkin flaş açıklamalar

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 21:00:00 -
CANLI YAYIN! Dilipak’tan canlı yayında Diyanet ve yılbaşı kutlamalarına ilişkin flaş açıklamalar

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. 

  • Diyanet İşleri Başkanlığı ‘Noel kutlamalarına’ neden yüksek bir sesle uyarıda bulunmuyor? 

  • Amerika’dan gelen yaptırım kararı ve tepkiler...

  • Koronavirüsle mücadele ve aşı tartışmaları

Mehmet Özmen soruyor, Abdurrahman Dilipak canlı yayında yanıtlıyor.

Yeni Akit YouTube kanalımıza abone oldunuz mu?

Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınını takip etmek için Yeni Akit YouTube kanalımıza abone olabilir, soru, görüş ve yorumlarınızla programa katılabilirsiniz.   

Linki tıklayarak ABONE olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz: 

https://www.youtube.com/channel/UCOzQ4-mIBpO-HZ2v18ndf2A?view_as=subscriber

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

https://www.youtube.com/watch?v=bom1TiQkjxI&feature=youtu.be

 

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