CANLI YAYIN! Cezayir Büyükelçisi Mourad Adjabi’den yeniakit.com.tr’ye flaş açıklamalar
300 yıl Osmanlı hakimiyetinin sürdüğü Cezayir’in Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi canlı yayında Mehmet Özmen’in sorularını yanıtladı.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Stratejik Düşünce Enstitüsü tarafından düzenlenen “Cezayir’de Anayasa Referandumu ve Yeni Cezayir” konulu konferansta konuşan Cezayir Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programında, Mehmet Özmen’in özel sorularını yanıtladı.
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