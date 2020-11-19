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Gündem CANLI YAYIN! Cezayir Büyükelçisi Mourad Adjabi’den yeniakit.com.tr’ye flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Cezayir Büyükelçisi Mourad Adjabi’den yeniakit.com.tr’ye flaş açıklamalar

300 yıl Osmanlı hakimiyetinin sürdüğü Cezayir’in Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi canlı yayında Mehmet Özmen’in sorularını yanıtladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 16:03:00 - 2020-11-19 16:59:30
CANLI YAYIN! Cezayir Büyükelçisi Mourad Adjabi’den yeniakit.com.tr’ye flaş açıklamalar

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

Stratejik Düşünce Enstitüsü tarafından düzenlenen “Cezayir’de Anayasa Referandumu ve Yeni Cezayir” konulu konferansta konuşan Cezayir Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programında, Mehmet Özmen’in özel sorularını yanıtladı. 

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