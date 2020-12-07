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Spor Canlı | Türkiye'nin rakipleri belli oluyor
Spor

Canlı | Türkiye'nin rakipleri belli oluyor

2022 Dünya Kupası Avrupa Eleme Grupları kuraları belli oluyor. İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleşen kura çekimine temsilciler online olarak katılıyor. Türkiye; İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya ve Romanya ile 2. torbada yer alıyor. Peki, Türkiye’nin rakipleri kim?

Yeniakit Publisher
2020-12-07 19:55:00 - 2020-12-07 20:48:28
Canlı | Türkiye'nin rakipleri belli oluyor

2022 FIFA Dünya Kupası Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek. 2022 Dünya Kupası Avrupa Eleme Grupları kuraları bu akşam çekiliyor. Kura çekimi TSİ 20.00'de başladı. Türkiye ikinci torbada yer alıyor.

2022 FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinde kura torbaları şu şekilde:

1. torba: Belçika, Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Danimarka, Almanya, Hollanda

2. torba: Türkiye, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya, Romanya

3. torba: Rusya, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Çekya, Norveç, Kuzey İrlanda, İzlanda, İskoçya, Yunanistan, Finlandiya

4. torba: Bosna Hersek, Slovenya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, İsrail, Belarus, Gürcistan, Lüksemburg

5. torba: Ermenistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Faroe Adaları, Azerbaycan, Estonya, Kosova, Kazakistan, Litvanya, Letonya, Andorra

6. torba: Malta, Moldova, Liechtenstein, Cebelitarık, San Marino

2022 FIFA Dünya Kupası Grupları

A Grubu: Portekiz, Sırbistan, İrlanda Cum., Lüksemburg, Azerbaycan

B Grubu: İspanya, İsveç, Yunanistan, Gürcistan, Kosava

C Grubu: İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, Bulgaristan, Litvanya

D Grubu: Fransa, Ukrayna, Finlandiya, Bosna Hersek, Kazakistan

E Grubu: Belçika, Galler, Çek Cum., Belarus, Estonya

F Grubu: Danimarka, Avusturya, İskoçya, İsrail, Faroe Adaları, Moldova

G Grubu: Hollanda, Türkiye, Norveç, Karadağ, Letonya, Cebelitarık

H Grubu: Hırvatistan, Slovakya, Rusya, Slovenya, Kıbrıs Rum Kesimi, Malta

I Grubu: İngiltere, Polonya, Macaristan, Arnavutluk, Andorra, San Marino

J Grubu: Almanya, Romanya, İzlanda, Kuzey Makedonya, Ermenistan, Liechtenstein 

Avrupa elemeleri formatı

Avrupa Elemeleri maçları Mart 2020’de başlayacak.

Avrupa elemelerinde takımlar, 6'şarlı 5 ve 5'erli 5 gruba ayrılacak. Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Bu karşılaşmalar, gelecek yıl mart ile kasım ayları arasında oynanacak. 

Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.

Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

 

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