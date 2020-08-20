Futbol, basketbol, voleybol, tenis müsabakalarının sonuçları sporseverlerce merak ediliyor. Milyonlarca kişi hem Türkiye’deki müsabakaları hem de yurt dışındaki maçları ve sonuçları araştırıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle uzun süre hem Türkiye’de hem de diğer ülkelerde futbol müsabakalarına ara verildi. Ülkemizde mart ayında tatil edilen ligler 12 Haziran’da başladı. Lig müsabakaları ise temmuz ayı ortasında tamamlandı. Vatandaşlar diğer liglerde oynanan müsabakaları da inceliyor. Peki, canlı skor nasıl öğrenilir?

Canlı skor

Futbolseverler fikstürleri, puan durumlarını, alınan sonuçları yakından takip etmek istiyor. Tüm maçları canlı olarak izlemek mümkün olmasa da sonuçlara internet vasıtasıyla hızlıca erişim sağlanabiliyor. Bu sebeple maç sonuçlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarına “Canlı Skor” ifadesini yazıp aratıyor. Canlı futbol maçı sonuçlarını çeşitli spor sitelerinden anında öğrenmeniz mümkün.

Canlı skor basketbol

Basketbola olan ilgi son yıllarda ülkemizde bu branşa yapılan yatırımlarla ciddi şekilde arttı. Basketbolseverler tüm maçları izleyemese de sonuçlarını öğrenmek istiyor. Futbolda olduğu gibi çeşitli spor, tahmin siteleri üzerinden canlı basketbol müsabakası sonuçları ulaşabilirsiniz.

Canlı skor tenis

Tenis hem keyifli hem de heyecan düzeyi yüksek sporlardan biridir. Ulusal ve uluslararası tenis müsabakalarının sonuçlarına tenis haberleri yapan canlı skor sitelerinden hızlıca ulaşabilirsiniz.

Canlı skor TFF

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesi üzerinden Ziraat Türkiye Kupası, Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve bölgesel amatör lig fikstürlerine puanlarına ulaşmak mümkün. Ancak TFF resmi sitesi üzerinden canlı sonuç yayınlamıyor. Skorlar ve puanlar maçlar biter bitmez güncelleniyor.

Canlı Skor Süper Lig

Süper Lig'de hem yeni sezonla ilgili hem de geçmiş yıllarla ilgili bilgilere, puanlar, sonuçlara ulaşmak mümkün. tff.org sitesine girerek alınan sonuçlardan, gol krallığı yarışına kadar pek çok bilgiye hızlıca ulaşabilirsiniz.

Puan durumu

Canlı skor kadar sporseverler puan durumlarını da araştırıyor. Liglere göre puan durumlarını hem spor sitelerinden hem de federasyonların resmi sitelerinden öğrenebilirsiniz.