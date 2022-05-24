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Ekonomi Canlı kurban kg fiyatı 2022! Büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 kurbanlık fiyatları:
Ekonomi

Canlı kurban kg fiyatı 2022! Büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 kurbanlık fiyatları:

Kurbanlık fiyatları 2021 yılında Kurban Bayramı’nda ibadet görevini yerine getirecek olan kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Et ve yem fiyatlarına gelen zamlar sonrası bu sene kurbanlık fiyatları da oldukça merak ediliyor. Peki, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? Canlı kurban kg fiyatı 2022! Büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar, belli oldu mu? 2022 Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?

Yeniakit Publisher
2022-05-24 16:05:00 - 2022-05-24 16:09:23
Canlı kurban kg fiyatı 2022! Büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 kurbanlık fiyatları:

Kurban fiyatları mübarek Kurban Bayramının yaklaşıyor olması nedeniyle kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı.  9 Temmuz-12 Temmuz tarihleri arasında eda edilecek Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor.

Bayram için hazırlık yapmaya başlayan ve pazarlardaki durumu merak eden vatandaşlar, yoğun bir şekilde 2022 kurban fiyatlarını araştırıyor. 2022 Kurban Bayramı yaklaşırken hayvan fiyatlarındaki artışlar da gündeme geldi.

büyükbaş kurban fiyatı

Büyükbaş kurbanlıklar ne kadar 2022?

2022 Kurban Bayramı'nda, kurbanlık fiyatlarının büyükbaş kurbanlıklar için 60-70 bin TL; küçükbaş kurbanlıklar için ise ortalama 3-4 bin lira olması öngörülüyor. Hisse olarak düşünüldüğünde, yaklaşık 2 bin liraya büyükbaş hissesi alınabilinirken, büyükbaş hayvanın canlı kilogram fiyatı bölgelere göre 28 ila 30 lira arasında değişiklik göstermişti. Büyükbaşlar en fazla 30 bin TL, küçükbaşlar en fazla 3.000 TL olarak satışa çıkmıştı. Büyükbaş canlı kurban kg fiyatı 60-65 lira olması bekleniyor.

küçükbaş kurban fiyatı

Küçük baş kurban fiyatları 2022:

 İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, "Kurbanlık talebinde ekonomik sebeplerden dolayı azalma olacağını düşünüyoruz. Asıl sorun yaz bittiği dönem yaşanacak. İşletmelerde hâlâ kesime gidecek hayvan var. Talebi karşılıyor ancak eylülden itibaren anaç hayvanların kesime götürüleceğini öngörüyoruz. Büyükbaş kurbanlıklar 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar da ortalama 3-4 bin lira olur." Gecen yıl 1300 lira ile 5 bin arasında değişen küçükbaş kurbanlık fiyatlarının bu sene  3-4 bin arasında olması bekleniyor.

2022 Kurban Bayramı ne zaman?

2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.

Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

 

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