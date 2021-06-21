Canlı hayvan kilo fiyatı 2021? Büyükbaş küçükbaş canlı hayvan fiyatları

Kurban Bayramı arefe günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz Salı günü idrak edilecek. Kurban Bayramın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlık fiyatları da sorgulanıyor. Peki kurban fiyatları ne kadar? Bu sene kurbanlıklar ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Diyanet vekalet yoluyla kurban bedelini açıklanmasıyla birlikte kurban pazarlarında kurban fiyatları ne kadar olacağı da sorgulanıyor. Peki kurbanlık koyun koç fiyatları 2021! Büyükbaş, küçükbaş canlı kurbanlık fiyatları ne kadar, vekalet kurban fiyatları belli oldu mu? İşte detaylar.

Amasyalı besici Hüseyin Yurtsever pandemi dolayısıyla fiyatların geçen seneye oranla arttığını ama kesimi kendilerinin yaparak vatandaşların cebine katkı sağlayıp bunu yansıtmamaya çalıştıklarını açıkladı. Yurtsever, "Yem ve saman fiyatlarının arması ile kurbanlıklarda geçen seneye oranla fark var. 80 liraya aldığımız yem şuan 130 lira et fiyatlarında da corona virüs dolayısıyla artış oldu" ifadelerini kullandı. Yurtsever "Geçen yıl 8 bin lira 9 bin liraya sattığımı büyük hayvanımız bu yıl 10 bin lira 11 liraya veriyoruz. Ahırımızda 400 kilo hayvan da var 800 kilo hayvan da var. Yani 10 bin liraya hayvanlarımız var, bir araba fiyatına da hayvanlarımız var" diye konuştu.

Kurbanlık küçükbaş büyükbaş kurban fiyatları

Kurbanlık küçükbaş koyun fiyatı 30₺ /KG

Kurbanlık büyükbaş dana Kg fiyatı 30-37 ₺

Kurbanlık büyükbaş daha hisse Kg fiyatı 2.700 T-3500 TL