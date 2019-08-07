0553 313 94 23

Canlı Hayvan Borsası ilaçlandı

Vatandaşların sağlıklı bir bayram geçirmesi için tüm önlemleri alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Canlı Hayvan Borsasında karasinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:01
Canlı Hayvan Borsası ilaçlandı

Vatandaşların sağlıklı bir bayram geçirmesi için tüm önlemleri alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Canlı Hayvan Borsasında karasinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaları yakından takip eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Genç, daire başkanlığına bağlı ekiplerin bayram sürecinde de görev başında olduklarını vurguladı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların Canlı Hayvan Borsasında sağlıklı bir şekilde kurbanlıklarını alabilmeleri amacıyla tüm önlemleri aldı. Alınan önlemler kapsamında Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler Canlı Hayvan Borsasında periyodik olarak ilaçlama çalışması yürütülüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Genç de, Haşere İle Mücadele Şube Müdürü Firuze Ak ile birlikte yürütülen çalışmaları yakından takip etti.


Çevre ve halk sağlığını tehdit eden görüntüler oluşmaması için daire başkanlığına bağlı ekiplerin Kurban Bayramı sürecince görev başında olacağını vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Genç, “Manisalı hemşerilerimizin Kurban Bayramı’nı sağlıklı ve rahat geçirmesi amacıyla her dairemiz üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Bu anlamda Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı olarak bizler de çevre ve halk sağlığını tehdit eden görüntüler oluşmaması için ilaçlama çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda padoklarda karasinek ipi ve karasinek tuzakları yerleştiriyoruz. Bunun yanı sıra canlı hayvan borsasında yer alan gübrelik alanda da larva ve uçkun mücadelesi yapıyoruz.Öte yandan ekiplerimiz bayram sürecinde de görev başında olarak, haşere ile mücadeleye devam edeceklerini belirtmek istiyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tatile gelen gurbetçi çocuklarıyla birlikte çöp topladı
    1. Tatile gelen gurbetçi çocuklarıyla..
    2. Karaköprü Kurban Bayramı’na..
    3. Salihli OSB yönetimi toplandı
    4. Kars'ta gün batımı
    5. Pakistan’dan kritik Hindistan kararı
    6. Evlerinin yanışını gözyaşı içinde..
    7. Turşu Festivali 31 Ağustosta
    8. Dönüşümün yol haritası İstanbullu..
    9. Atambayev'in evine polis operasyonu
    10. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı..
    11. Hakkari’de eğitim toplantısı
    12. Bodrum’daki orman yangını tehlikeli..
    13. Türkiye'nin hamlesi sonrası şer..
    14. Çıkan olaylar sonrası hazırlık maçı..
    15. CHP'li belediyede Halk TV’cinin eşi..
    16. İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 10..
    17. Gaziantep'te trafik kazası: 3 ölü, 12..
    18. Tunus Savunma Bakanı cumhurbaşkanı..
    19. Dünya Yıldızlar Taekwondo..
    20. Sefaköy’de atık deposundaki yangın..
    21. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı..
    22. Başkan Aşgın şampiyon sporcuyu altınla..
    23. Çetindağ’dan “çiftçilerin borcu..
    24. Hazırlık maçı yarıda kaldı
    25. Kan bağışı kampanyasına duyarsız..
    26. "Kurban Bayramı'nda üyelerimizin..
    27. Dünya bu maçı konuşuyor! Tam 1939 gol
    28. Jennifer Lopez, Antalya'dan ayrıldı
    29. Piyasalarda gün sonu
    30. Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"