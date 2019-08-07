Canlı Hayvan Borsası ilaçlandı

Vatandaşların sağlıklı bir bayram geçirmesi için tüm önlemleri alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Canlı Hayvan Borsasında karasinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaları yakından takip eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Genç, daire başkanlığına bağlı ekiplerin bayram sürecinde de görev başında olduklarını vurguladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların Canlı Hayvan Borsasında sağlıklı bir şekilde kurbanlıklarını alabilmeleri amacıyla tüm önlemleri aldı. Alınan önlemler kapsamında Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler Canlı Hayvan Borsasında periyodik olarak ilaçlama çalışması yürütülüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Genç de, Haşere İle Mücadele Şube Müdürü Firuze Ak ile birlikte yürütülen çalışmaları yakından takip etti.

Çevre ve halk sağlığını tehdit eden görüntüler oluşmaması için daire başkanlığına bağlı ekiplerin Kurban Bayramı sürecince görev başında olacağını vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Genç, “Manisalı hemşerilerimizin Kurban Bayramı’nı sağlıklı ve rahat geçirmesi amacıyla her dairemiz üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Bu anlamda Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı olarak bizler de çevre ve halk sağlığını tehdit eden görüntüler oluşmaması için ilaçlama çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda padoklarda karasinek ipi ve karasinek tuzakları yerleştiriyoruz. Bunun yanı sıra canlı hayvan borsasında yer alan gübrelik alanda da larva ve uçkun mücadelesi yapıyoruz.Öte yandan ekiplerimiz bayram sürecinde de görev başında olarak, haşere ile mücadeleye devam edeceklerini belirtmek istiyorum” dedi.