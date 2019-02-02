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‘Canlı bombayım’ dedi, vuruldu!

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü önünde üzerinde bomba olduğunu ve patlatacağını söyleyen kişi polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

02 Şubat 2019 Cumartesi 23:23
‘Canlı bombayım’ dedi, vuruldu!

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü binası önüne gelen akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen 19 yaşındaki genç, canlı bomba şüphesi üzerine ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesinde bulunan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan C.B. (19), emniyetin önüne giderek ‘Ben canlı bombayım’ dedi. Bu sırada polisin teslim olmasını istediği C.B., tüm ikna çabalarına rağmen teslim olmadı. Canlı bomba olduğu düşünülen C.B., polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı, ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Valilikten açıklama geldi

Şanlıurfa Valiliği, akşam saatlerinde Emniyet Müdürlüğü önünde yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Emniyet Müdürlüğüne yönelik bombalı saldırı yapıldığı yönündeki haberler üzerine Valiliğimizce açıklama yapılması gereği duyulmuştur. 02.02.2018 tarihinde 20.30 sularında İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önündeki nöbet kulübesine yaklaşan bir şahsın ’Üzerimde bomba var’ demesi üzerine görevli nöbetçi memurlar tarafından ilk önce havaya ateş açılarak durdurulmaya çalışılmış, ısrarı üzerine şahıs bacağından vurularak etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan ilk incelemede şahsın üzerinde herhangi bir patlayıcıya rastlanmamış olup, yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Şüpheli şahısla ilgili yapılan incelemelerde şahsın daha önce 15 defa psikiyatri kliniğine giriş yaptığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 23:23
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