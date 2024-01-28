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Gündem Canlı bağlantı kuruldu ‘Alo Ben Uzaydan Alper Gezeravcı’
Gündem

Canlı bağlantı kuruldu ‘Alo Ben Uzaydan Alper Gezeravcı’

Yeniakit Publisher
2024-01-28 11:08:00 - 2024-01-28 11:19:06

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaydan canlı bağlantı ile Samsun'a bağlandı. İlk sözleri ise "‘Alo Ben Uzaydan Alper Gezeravcı’" oldu.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın ardından ilk canlı yayın bağlantısını Samsun Üniversitesi öğrenci ve akademisyenleri ile gerçekleştirdi. Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kalacağı sürede yaptığı deneylere ilişkin bilgi vererek, “Mikro yerçekimi ortamı, bilimsel araştırmalar için Dünyada sahip olmadığımız çok farklı fırsatlar yaratıyor” dedi.

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