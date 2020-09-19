Altın ne kadar? | Altın fiyatları son dönemde büyük bir artış gösterdi. Altındaki yükselişin sebebi olarak ekonomik gelişmeler ve koronavirüs salgını gösteriliyor. Peki, gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları…

Canlı altın döviz

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Altın fiyatları

Altın ne kadar? | Pek çok kişi son zamanlarda sık sık altının ne kadar olduğunu araştırıyor. Altın fiyatı son dönemde yatırımcısının yüzünü güldüren araçlardan oldu. Gram altının alış fiyatı 473,72 TL, satış fiyatı ise 473,93 TL.

22 ayar bilezik ne kadar?

Pek çok kişi düğünlerde, nikahlarda evlenen çifte değerli bir hediye armağan etmek ister. Bu sebeple özellikle 22 ayar bileziğin gramının ne kadar olduğu araştırılıyor. 22 ayar gram altının gramı alış 433,00 TL, satışı ise 434,50 TL.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını alacak olan ya da bozduracak olanlar fiyat araştırması yapıyor. Son rakamlara göre Cumhuriyet altın alış fiyatı 3.153,00 TL, satışı ise satış 3.200,00 TL.

Çeyrek altın fiyatı

Son birkaç seneye kadar en çok tercih edilen hediyeler arasında çeyrek altın geliyordu. Ancak çeyrek altın fiyatının artmasıyla genellikle gram altın armağan edilir hale geldi. Güncel rakamlara göre çeyrek altının alışı 759,00 TL, satışı ise 767,40 TL.

Gram altın fiyatı

Yatırım ve hediyelik olarak gram altın ilgi görmeye başladı. Gram altının alışı 473,72 TL, satışı ise 473,93 TL.

Altın fiyatları uygulama

Güncel altın fiyatlarına ulaşmak isteyenler internet tarayıcılarından ya da uygulamalardan güncel rakamlara ulaşabilir. Bunun için Play Store ve App Store’da altın fiyatları uygulamalarına göz atabilirsiniz.