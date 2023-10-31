Canlarını aldılar yetmedi, Evlatlarını aldılar yetmedi eşyalarını da alıyorlar. Şu aç çakallara bakın! Yok ettikleri Filistinli ailenin eşyalarına nasıl üşüştüler
Sosyal medyaya düşen bir görüntü İsraillilerin ne kadar acımasız ve zalim olduğunu gözler önüne serdi. İsrail Filistinli bir aileyi katlettikten sonra İsrailliler aç çakallar misali eve üşüşerek eşyaları böyle yağmaladılar.
Videoyu izleyen herkes İsrailli bu hırsızlara lanet yağdırıyor. Filistinli ailenin canlarını aldılar yetmedi. Evlatlarını aldılar yetmedi videoda görüldüğü gibi mallarına da üşüştüler…
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