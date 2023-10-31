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Sosyal Medya Canlarını aldılar yetmedi, Evlatlarını aldılar yetmedi eşyalarını da alıyorlar. Şu aç çakallara bakın! Yok ettikleri Filistinli ailenin eşyalarına nasıl üşüştüler
Sosyal Medya

Canlarını aldılar yetmedi, Evlatlarını aldılar yetmedi eşyalarını da alıyorlar. Şu aç çakallara bakın! Yok ettikleri Filistinli ailenin eşyalarına nasıl üşüştüler

Yeniakit Publisher
2023-10-31 11:25:00 -

Sosyal medyaya düşen bir görüntü İsraillilerin ne kadar acımasız ve zalim olduğunu gözler önüne serdi. İsrail Filistinli bir aileyi katlettikten sonra İsrailliler aç çakallar misali eve üşüşerek eşyaları böyle yağmaladılar.

Videoyu izleyen herkes İsrailli bu hırsızlara lanet yağdırıyor. Filistinli ailenin canlarını aldılar yetmedi. Evlatlarını aldılar yetmedi videoda görüldüğü gibi mallarına da üşüştüler…

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Yorumlar

BEKİR KALINSAZLIOĞLU

..kurusu yahudi siyonistler!!!! cehennemin dibi mekanınız olsun inşallah!!!! Amin!!!!

Vahap Kalyoncu

İşte bunları yapan p...ç kuruları yinede biz haklıyız diyor ve bunu da bütün batıya kabul ettirebiliyor anlayın işte dünyanın geldiği durumu.
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