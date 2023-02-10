“Can”lara değil, Twitter’a nefes oldular!
Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "“Can”lara değil, Twitter’a nefes oldular!" başlıklı yazısı...
Ali İhsan Karahasanoğlu, deprem bölgesinde vatandaş ve devlet el ele çalışırken sosyal medya için ortalığı ayağa kaldıran Cumhuriyet ve Karar'ı eleştirdi.
Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...
ABD’li deprem uzmanları açıkladı: “Aynı ilde, 24 saat geçmeden iki büyük depremin yaşanması açısından en önde kaydedileceklerden biri!”
6 binden fazla bina yıkılmış..
60 binden fazla yaralı..
Daha artacağı belirtilen şu anki vefat sayımız 16 binden fazla.
OHAL ilan edilmiş..
Devlet seferber olmuş..
150 bine yakın insan, AFAD liderliğinde, TSK organizesinde, Kızılay öncülüğünde, bakanlıkların kontrolünde bölge insanına yardımda.
Kimi enkaz altındaki insanları tespit, kimi kurtarma telaşında..
Kimi, depremden etkilenen insanların iklim koşullarının olumsuz tesirlerinden koruma amaçlı yardımları organize ediyor..
Yiyecekler organize ediliyor..
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