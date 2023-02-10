  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem “Can”lara değil, Twitter’a nefes oldular!
Gündem

“Can”lara değil, Twitter’a nefes oldular!

Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "“Can”lara değil, Twitter’a nefes oldular!" başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2023-02-10 10:40:00 -
"Can"lara değil, Twitter’a nefes oldular!

Ali İhsan Karahasanoğlu, deprem bölgesinde vatandaş ve devlet el ele çalışırken sosyal medya için ortalığı ayağa kaldıran Cumhuriyet ve Karar'ı eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

ABD’li deprem uzmanları açıkladı: “Aynı ilde, 24 saat geçmeden iki büyük depremin yaşanması açısından en önde kaydedileceklerden biri!”

6 binden fazla bina yıkılmış..

60 binden fazla yaralı..

Daha artacağı belirtilen şu anki vefat sayımız 16 binden fazla.

OHAL ilan edilmiş..

Devlet seferber olmuş..

150 bine yakın insan, AFAD liderliğinde, TSK organizesinde, Kızılay öncülüğünde, bakanlıkların kontrolünde bölge insanına yardımda.

Kimi enkaz altındaki insanları tespit, kimi kurtarma telaşında..

Kimi, depremden etkilenen insanların iklim koşullarının olumsuz tesirlerinden koruma amaçlı yardımları organize ediyor..

Yiyecekler organize ediliyor..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

Devlet aciz değil deprem benzersiz
Devlet aciz değil deprem benzersiz

Gündem

Devlet aciz değil deprem benzersiz

Türkiye'de yatırımları olan dünyaca ünlü miyarderden deprem sonrası flaş karar
Türkiye'de yatırımları olan dünyaca ünlü miyarderden deprem sonrası flaş karar

Ekonomi

Türkiye'de yatırımları olan dünyaca ünlü miyarderden deprem sonrası flaş karar

Depremzedeler üşümesin diye kışlık giysiler dikiyorlar
Depremzedeler üşümesin diye kışlık giysiler dikiyorlar

Gündem

Depremzedeler üşümesin diye kışlık giysiler dikiyorlar

Naci Görür’den flaş İstanbul depremi açıklaması! Uzatmaları oynuyoruz
Naci Görür’den flaş İstanbul depremi açıklaması! Uzatmaları oynuyoruz

Gündem

Naci Görür’den flaş İstanbul depremi açıklaması! Uzatmaları oynuyoruz

Şehir gücünde belde! Mardin'in Kabala beldesinden depremzedelere 20 TIR yardım...
Şehir gücünde belde! Mardin'in Kabala beldesinden depremzedelere 20 TIR yardım...

Yerel

Şehir gücünde belde! Mardin'in Kabala beldesinden depremzedelere 20 TIR yardım...

Deprem felaketi sürerken skandal F-35 hamlesi! Türkiye'ye karşı kullanmak için veriyorlar
Deprem felaketi sürerken skandal F-35 hamlesi! Türkiye'ye karşı kullanmak için veriyorlar

Gündem

Deprem felaketi sürerken skandal F-35 hamlesi! Türkiye'ye karşı kullanmak için veriyorlar

Kıvanç Tatlıtuğ'dan deprem açıklaması
Kıvanç Tatlıtuğ'dan deprem açıklaması "Hayatımda kalbim hiç bu kadar ağrımadı"

Gündem

Kıvanç Tatlıtuğ'dan deprem açıklaması "Hayatımda kalbim hiç bu kadar ağrımadı"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Putsavar

herkes olan bitenin farkında, chp ve mezhepperestler bu ülke için pkk dan daha büyük bir tehdit.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23