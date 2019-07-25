'Canlanan tavuk' ellerinde patladı

Sosyal paylaşım sitelerinde hızla yayılan ve Medyafaresi'nin de 'Zombi tavuk' başlığı ile haberleştirdiği videonun insanları aldatmak için hazırlanan bir kurgu olduğu ortaya çıktı.

ABD'nin Florida eyaletinde, Bayan Phillips tarafından paylaşılan videoda, derisi yüzülmüş tavuğun parçalarından birinin hareket ettiği görülüyor.

Medyafaresi'nin ise sosyal medyadan alarak 'Zombi tavuk' başlığı ile haberleştirdiği videonun kurgu olduğu çok geçmeden anlaşıldı. Ölmüş ve parçalara ayrılmış tavuğun hareket etmesinin imkansız olduğunu belirten uzmanlar, videonun tamamiyle insanları aldatmak için hazırlanan bir kurgu olduğu belirtti.