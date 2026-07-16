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Yerel Cankurtaranların zamanla yarışı hayat kurtardı
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Cankurtaranların zamanla yarışı hayat kurtardı

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Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bulunan Dalış Köyü sahilinde denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranların hızlı müdahalesiyle vatandaş kurtarıldı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bulunan Dalış Köyü sahilinde denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranların hızlı müdahalesiyle vatandaş kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gömeç sahilinde denizde çırpınan vatandaşa ilk müdahale, Balıkesir İtfaiyesi cankurtaranları ile Dalış Köyü personelleri tarafından yapıldı. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde vatandaş kısa sürede sudan çıkarılarak güvenli

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