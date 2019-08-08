0553 313 94 23

Cankurtaranlardan örnek davranış

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı OSKEM cankurtaranları, geçtiğimiz hafta Çaka Plajı’nda boğulma tehlikesi geçiren ve ekiplerin sorumluluk alanında olmamasına rağmen kurtarılan genç kızı hastanede ziyaret etti.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:53
Cankurtaranlardan örnek davranış

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı OSKEM cankurtaranları, geçtiğimiz hafta Çaka Plajı’nda boğulma tehlikesi geçiren ve ekiplerin sorumluluk alanında olmamasına rağmen kurtarılan genç kızı hastanede ziyaret etti.


Aynı aileden 3 kişinin hayatını kurtaran ekiplere teşekkür eden aile üyeleri, “Bir dakika dahi geç kalınsaydı Allah göstermesin yavrularımız elimizden uçmuş olacaklardı. Allah başta devletimizden, Büyükşehir Belediyemizden, bu hizmetlerin verilmesine vesile olan Belediye Başkanımızdan razı olsun” şeklinde konuştu.



Geçmiş olsun ziyaretinde bulundular


31 Temmuz Çarşamba günü Çaka bölgesinde OSKEM plajları haricinde başka bölgede denize girerek boğulma tehlikesi geçiren aynı aileden 3 kişiye Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı OSKEM cankurtaranlarınca denizden jetski ve karadan cankurtaranlar ile müdahale edilmişti. Boğulan 2 kişiyi sudan çıkaran ekipler, suni teneffüs ile hayata döndürdükleri 14 yaşındaki kızı da sağlık ekiplerine teslim etmişti. OSKEM personelleri bir hafta yoğun bakımda kalan ve daha sonrasında servise alınan genç kız ve ailenin diğer üyelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.



“Allah sizlerden razı olsun”


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Büyükşehir Belediyesine minnet duyduklarını belirten aile üyeleri, “Sahilde vakit geçirmek için Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen plajın dışında uzak bir yerde vakit geçiriyorduk. Deniz birden dalgalandı ve çok şiddetli bir akıntı oluştu, ne olduğunu anlayamadan yavrularımız denizde gözden kayboldu. O esnada uzakta olan cankurtaranların koşarak geldiklerini denizden ise jetski ile müdahale ettiklerini gördük. Biz 3 evladımızı o gün kaybedebilirdik. Bir dakika dahi geç kalınsaydı Allah göstermesin yavrularımız elimizden uçmuş olacaklardı. Allah başta devletimizden, Büyükşehir Belediyemizden, bu hizmetleri veren itfaiyemizden, cankurtaranlarımızdan, hizmetlerin verilmesine vesile olan Belediye Başkanımızdan razı olsun” diye konuştular.



Ekipler uyardı


İtfaiye yetkilileri ise yaptığı açıklama ile ilimizde güvenli olarak denize girilebilecek plajların belirlendiği, bu alanlarda cankurtaranlık hizmeti verildiği ve rip akıntısının en çok görüldüğü Karadeniz sahillerinde cankurtaran olmayan bölgelerde kesinlikle denize girilmemesi gerektiği vurguladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sparta Prag-Trabzonspor
    1. Sparta Prag-Trabzonspor
    2. Mardin’deki yangın itfaiye ve..
    3. Deprem anında market raflarındaki tüm..
    4. Bakan Soylu Denizli'ye gidecek
    5. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi..
    6. Denizli Havalimanı’nda seferler..
    7. Vali devreye girdi, üniversite hayali..
    8. Serkan Çınar’ın itirazı reddedildi
    9. 12 Dev Adam, FIBA Dünya Kupası’na..
    10. Destici'den deprem için geçmiş olsun..
    11. Isparta’da uyuşturucu operasyonunda 1..
    12. Karakoyun köprülü kavşağının asfalt..
    13. Manisa’da bir kişi cinsel istismardan..
    14. Galatasaray, PFDK’ya sevk edildi
    15. Örnek bahçede ekonomik fındık hasadı..
    16. AFAD, Denizli'ye çadır ve ihtiyaç..
    17. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    18. Aden’de BAE destekli gruplarla Yemen..
    19. Eski Tayland Başbakanı Yingluck'a..
    20. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı..
    21. Batur, sanayi esnafıyla buluştu
    22. Çocukların piknik sevinci
    23. FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken..
    24. Yumurtalık yetmezliğinde yeni yöntem
    25. Anagold Sosyal Kalkınma Fonunca 37..
    26. Edirne'de 340 düzensiz göçmen..
    27. "Hindistan hükümeti, Pakistan'ın..
    28. Gençlerbirliği’nden, İçişleri Bakanı..
    29. Karabük'te makilik alanda yangın
    30. Gaziantep Üniversitesi Besyo özel..
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!