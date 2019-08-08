Cankurtaranlardan örnek davranış

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı OSKEM cankurtaranları, geçtiğimiz hafta Çaka Plajı’nda boğulma tehlikesi geçiren ve ekiplerin sorumluluk alanında olmamasına rağmen kurtarılan genç kızı hastanede ziyaret etti.

Aynı aileden 3 kişinin hayatını kurtaran ekiplere teşekkür eden aile üyeleri, “Bir dakika dahi geç kalınsaydı Allah göstermesin yavrularımız elimizden uçmuş olacaklardı. Allah başta devletimizden, Büyükşehir Belediyemizden, bu hizmetlerin verilmesine vesile olan Belediye Başkanımızdan razı olsun” şeklinde konuştu.

Geçmiş olsun ziyaretinde bulundular

31 Temmuz Çarşamba günü Çaka bölgesinde OSKEM plajları haricinde başka bölgede denize girerek boğulma tehlikesi geçiren aynı aileden 3 kişiye Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı OSKEM cankurtaranlarınca denizden jetski ve karadan cankurtaranlar ile müdahale edilmişti. Boğulan 2 kişiyi sudan çıkaran ekipler, suni teneffüs ile hayata döndürdükleri 14 yaşındaki kızı da sağlık ekiplerine teslim etmişti. OSKEM personelleri bir hafta yoğun bakımda kalan ve daha sonrasında servise alınan genç kız ve ailenin diğer üyelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

“Allah sizlerden razı olsun”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Büyükşehir Belediyesine minnet duyduklarını belirten aile üyeleri, “Sahilde vakit geçirmek için Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen plajın dışında uzak bir yerde vakit geçiriyorduk. Deniz birden dalgalandı ve çok şiddetli bir akıntı oluştu, ne olduğunu anlayamadan yavrularımız denizde gözden kayboldu. O esnada uzakta olan cankurtaranların koşarak geldiklerini denizden ise jetski ile müdahale ettiklerini gördük. Biz 3 evladımızı o gün kaybedebilirdik. Bir dakika dahi geç kalınsaydı Allah göstermesin yavrularımız elimizden uçmuş olacaklardı. Allah başta devletimizden, Büyükşehir Belediyemizden, bu hizmetleri veren itfaiyemizden, cankurtaranlarımızdan, hizmetlerin verilmesine vesile olan Belediye Başkanımızdan razı olsun” diye konuştular.

Ekipler uyardı

İtfaiye yetkilileri ise yaptığı açıklama ile ilimizde güvenli olarak denize girilebilecek plajların belirlendiği, bu alanlarda cankurtaranlık hizmeti verildiği ve rip akıntısının en çok görüldüğü Karadeniz sahillerinde cankurtaran olmayan bölgelerde kesinlikle denize girilmemesi gerektiği vurguladı.