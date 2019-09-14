Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde saat 09.00’da 4,7 büyüklüğünde, saat 09.03’te de 4,8 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde saat 09.

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde saat 09.00’da 4,7 büyüklüğünde, saat 09.03’te de 4,8 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

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