  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çankırılı satranççılar yerin 150 metre altında hamle yaptı
Aktüel

Çankırılı satranççılar yerin 150 metre altında hamle yaptı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 15:43:49 -
Çankırılı satranççılar yerin 150 metre altında hamle yaptı

ÇANKIRI (AA) - Türkiye Satranç Federasyonunun hayata geçirdiği "Satranç Tarih ile Buluşuyor Projesi" kapsamında Çankırılı satranç sporcuları, yerin 150 metre altında satranç oynadı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliğinin desteğiyle düzenlenen programda, satranççılar 5 bin yıllık olduğu tahmin edilen tuz mağarasında yerin 150 metre altında hamlelerini yaptı.

Sporcular, daha sonra Çankırı Kalesi ve Anadolu'nun ilk darülhadisleri ile en eski şifahanelerinden biri olarak bilinen Taş Mescit'te maç yaptı.

Satranç İl Temsilcisi Nadir Kayaş, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

Sporcuların tarihi mekanları tanımasında etkinliğin önem taşıdığını belirten Kayaş, "Şehrimizin sembolü haline gelen tuz mağaramızın yeraltı tuz şehrine dönüşmeye başladığı bu dönemde şehrimizin tanıtımına katkı yapabilmek önemliydi. İlerleyen yıllarda tuz adıyla ve tuzun çıkarıldığı bu yeraltı şehrinde uluslararası düzeyde bir satranç turnuvası yapabilmek, yerli ve yabancı ustaları ilimizde ağırlayabilmek için çalışmalarımıza hız vereceğiz." ifadesini kullandı.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Volkswagen'den Türkiye kararı
Ekonomi

Volkswagen'den Türkiye kararı

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, mevcut üretim kapasitesinin koronavirüs nedeniyle şimdilik yeterli olduğunu, bu nedenle Türkiye'de kurulmas..
Hakan Atilla iddiası yalanlandı
Ekonomi

Hakan Atilla iddiası yalanlandı

Borsa İstanbul (BIST) Genel Müdürü Hakan Atilla'nın görevinden istifa ettiği iddiaları yalanlandı.
Kendisini vurmak için hazırlanan kocasını görüntüledi! Korkunç anlar
Yaşam

Kendisini vurmak için hazırlanan kocasını görüntüledi! Korkunç anlar

Karaman’da, çocuklarını görmek için gittiği evinde boşanma davası süren eşi Hakan Karharman (30) tarafından tüfekle bacağından vurulan Özgen..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay