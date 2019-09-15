Çankırı'daki depremler

ÇANKIRI (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çankırı'da meydana gelen depremlerle ilgili "Kullanılmayan bir bina tamamen yıkılmış durumda. Bazı binalar ağır hasar almış, orta hasar ve hafif hasar alan yapılar da var." dedi.

Çerkeş ilçesinde dünden beri art arda yaşanan depremlerde oluşan hasarları incelemek için ilçeye gelen Çataklı, Kaymakamlık binasında Vali Hamdi Bilge Aktaş, Kaymakam Zikri Şahin, Belediye Başkanı Hasan Sopacı ve kurum müdürlerinden son durum hakkında bilgi aldı.

Çataklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çerkeş ilçesinde 1,1 ile 4,8 büyüklüğü arasında toplam 27 depremin gerçekleştiğine işaret etti.

Depremlerden 5'inin 4'ten büyük olduğunu belirten Çataklı, "Çok şükür can kaybı ve yaralanma olmadı. Bu sebeple bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sevindirici tarafı bu. Dün ilk deprem gerçekleştiğinden itibaren gerek Valiliğimiz gerek Kaymakamlığımız gerekse Belediyemiz alandalar." diye konuştu.

Dün akşam saatlerinde yine 4'ün üzerinde depremlerin meydana geldiğini bu yüzden hasar tespit çalışmalarının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini anlatan Çataklı, şunları dile getirdi:

"Kullanılmayan bir bina tamamen yıkılmış durumda. Bazı binalar ağır hasar almış, orta hasar ve hafif hasarlı yapılar da var. Bugün Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden arkadaşlarımız AFAD Müdürlüğümüzün personeliyle birlikte alanı tekrar taradıktan sonra nihai rakamlara ulaşacağız inşallah. Tabii ister istemez vatandaşlarımızda bir korku, panik havası oluşuyor. Bu da doğal bir şey ancak arkadaşlarımız her zaman onların yanında olmaya gayret ettiler. Bazı köylerimizde evlerine giremeyen vatandaşlarımız nedeniyle çadır ihtiyaçları oldu, gece onları naklettik. Bazı çadırlar da her ihtimale karşı kuruldu. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da konuyu yakından takip ediyor, sürekli bilgilendiriyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Çataklı ve beraberindekiler, depremden etkilenen Çerkeş ilçe merkezi ile ilçeye bağlı Karamustafa, Yalıözü ve Hacılar köylerinde depremde hasar gören yapıları inceleyerek vatandaşların sorunlarını dinledi.