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Aktüel

Çankırı'daki 4,2 büyüklüğünde deprem

Vali Abdullah Ayaz, kendilerine ulaşan bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi

Yeniakit Publisher
2020-06-23 09:33:00 -
Çankırı'daki 4,2 büyüklüğünde deprem

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çerkeş ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar kendilerine ulaşan bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, AFAD verilerine göre Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı oluştuğunu söyledi.

İlk bilgilere göre ilçede bir olumsuzluk bulunmadığına işaret eden Ayaz, bölgede incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

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