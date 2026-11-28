Çankırı’da soba faciası! 52 yaşındaki adam öldü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çankırı’da Mimar Sinan Mahallesi Tüfekçi Sokak’taki iki katlı evde, sobanın devrilmesiyle çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ekiplerin incelemesinde, evde yalnız yaşayan 52 yaşındaki Faruk Dönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Dönmez'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.