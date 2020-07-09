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Yerel

Çankırı'da panelvan minibüs tıra arkadan çarptı

Çankırı-Ilgaz karayolu Kuşçayırı mevkisinde park halinde bekleyen tıra arkadan çarpan panelvan minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 20:35:00 -
Çankırı'da panelvan minibüs tıra arkadan çarptı

Çankırı'da park halinde bekleyen tıra arkadan çarpan panelvan minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı-Ilgaz karayolu üzerindeki Kuşçayırı mevkisinde meydana geldi.

Davut T. idaresindeki 07 MOV 53 plakalı panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu emniyet şeridinde bekleyen İsmail Ö.'ye ait 35 HB 7291 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, hurdaya dönen panelvan minibüste sıkışan Erkan Mutlu'nun (52) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Davut D. ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Mutlu'nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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