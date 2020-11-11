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Aktüel Çankırı'da Kovid-19 nedeniyle iki köy karantinaya alındı
Aktüel

Çankırı'da Kovid-19 nedeniyle iki köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 15:07:00 -
Çankırı'da Kovid-19 nedeniyle iki köy karantinaya alındı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine bağlı Tımarlı ve Hacılar köylerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Kızılırmak Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Tımarlı ve Hacılar köylerinde, Kovid-19 vakalarında ve temaslılarında artış yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca köylerin bu gece itibarıyla 14 gün karantinaya alınmasına karar verildiği ifade edildi.

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