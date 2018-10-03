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Çankırı'da korkunç kaza! Feci şekilde can verdi

Çankırı'da bir otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

03 Ekim 2018 Çarşamba 12:15
Çankırı'da korkunç kaza! Feci şekilde can verdi

Kaza, Çankırı-Ankara karayolu Süleymanlı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü. 

Edinilen bilgiye göre, Erhun Büyükurvaylı'nın (29) kullandığı 18 AP 111 plakalı otomobil, yola ters giren bir araca çarpmamak için manevra yapınca aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yaklaşık 30 metre kayan otomobil daha sonra yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Hurdaya dönen araçtaki sürücü Erhun Büyükurvaylı olay yerinde hayatını kaybetti.

Büyükurvaylı'nın cenazesi, Çankırı Devlet Hastanesi morguna  kaldırıldı.

Polis ekipleri, ters yöne giren ve kazaya neden olan aracın sürücüsünü  bulmak için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 12:15
  1. Ankara
  2. Çankırı
  3. Trafik kazası
  4. Feci ölüm

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