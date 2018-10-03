Çankırı'da korkunç kaza! Feci şekilde can verdi

Kaza, Çankırı-Ankara karayolu Süleymanlı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, Erhun Büyükurvaylı'nın (29) kullandığı 18 AP 111 plakalı otomobil, yola ters giren bir araca çarpmamak için manevra yapınca aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yaklaşık 30 metre kayan otomobil daha sonra yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Hurdaya dönen araçtaki sürücü Erhun Büyükurvaylı olay yerinde hayatını kaybetti.

Büyükurvaylı'nın cenazesi, Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, ters yöne giren ve kazaya neden olan aracın sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.