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Çankırı'da korkunç kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde seyir halindeki bir kamyon ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada aynı aileden 2 kişi öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 11:02
Çankırı'da korkunç kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Hürrem Saka idaresindeki kamyon, İndağı mevkisinde Murat Kurt'un kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, Figen Kurt ve Ahmet Ali Kurt olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Murat Kurt ile Şeyma Kurt, 3 yaşındaki İbrahim Murat Kurt  ve 1 yaşındaki Hanne Betül Kurt yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Figen ve Ahmet Ali Kurt'un cenazesi Ilgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 11:02
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