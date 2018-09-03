Çankırı'da korkunç kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Hürrem Saka idaresindeki kamyon, İndağı mevkisinde Murat Kurt'un kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, Figen Kurt ve Ahmet Ali Kurt olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Murat Kurt ile Şeyma Kurt, 3 yaşındaki İbrahim Murat Kurt ve 1 yaşındaki Hanne Betül Kurt yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Figen ve Ahmet Ali Kurt'un cenazesi Ilgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.