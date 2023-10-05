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Yerel Çankırı’da hakkında 3 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Yerel

Çankırı’da hakkında 3 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-10-05 09:30:00 -
Çankırı’da hakkında 3 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Çankırı’da hakkında 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak cezaevine teslim edildi.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin ardından şahıs, cezaevine teslim edildi.

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