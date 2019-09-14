Çankırı’da 13. deprem meydana geldi Çankırı art arda sallanmaya devam ediyor.

Çankırı art arda sallanmaya devam ediyor. Bugün Çerkeş ilçesinde meydana gelen deprem sayısı 13’ü buldu.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde saat 22.03’te yerin 10.25 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu son depremle birlikte bugün ilçede meydana gelen deprem sayısı 13’ü buldu. Depremlerde herhangi bir can kaybı meydana gelmedi.

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