  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çankırı ve Kastamonu Belediye başkanlarından sosyal medya hesaplarını askıya alma kararı

Yeniakit Publisher
2020-07-02 09:11:09 -
Çankırı ve Kastamonu Belediye başkanlarından sosyal medya hesaplarını askıya alma kararı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ile Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, sosyal medya hesaplarını askıya aldıklarını bildirdi.

Esen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesabını askıya aldığını hatırlattı.

Esen, "Genel Başkanımızın sosyal medyadaki ahlaki çöküntüye dikkati çekip hukuki düzenlemenin şart olduğunu belirttiği açıklamasına ve almış olduğu karara binaen kanuni düzenleme yapılıncaya kadar ben de tüm sosyal medya hesaplarımı askıya aldığımı bildiriyorum." ifadesini kullandı.

Vidinlioğlu da sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Bahçeli'nin sosyal medya ile ilgili açıklamalarına işaret ederek, "Açıklamasının ve almış olduğu kararın arkasındayım. Geçici bir süreliğine şahsi sosyal medya hesaplarımı askıya aldığımı ve kullanmayacağımı bildiririm." açıklamasında bulundu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı