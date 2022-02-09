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Eğitim Çankırı okullar tatil 10 Şubat! Çankırı yarın okullar tatil mi?
Eğitim

Çankırı okullar tatil 10 Şubat! Çankırı yarın okullar tatil mi?

Yoğun kar yağışı sebebiyle 9 Şubat’ta Çankırı’da eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Bu sebeple öğrenciler yarın Çankırı’da okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın okullar tatil mi? Çankırı hangi ilçelerde okullar tatil 10 Şubat

Yeniakit Publisher
2022-02-09 16:19:00 -
Çankırı okullar tatil 10 Şubat! Çankırı yarın okullar tatil mi?

Yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili oluyor. Çankırı’da yaşayanlar ise kar yağışı sebebiyle okulların yarın yani 10 Şubat Perşembe günü tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı.

Çankırı okullar tatil 10 Şubat! Çankırı yarın okullar tatil mi?

Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde 09.02.2022 1çanşamba günü yoğun yağış ve fırtına beklendiğinden özel ve kamu eğitim-öğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde bir gün süre ile eğitime ara verilecektir" denildi.

10 Şubat Perşembe günü ise okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

 

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