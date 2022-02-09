Yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili oluyor. Çankırı’da yaşayanlar ise kar yağışı sebebiyle okulların yarın yani 10 Şubat Perşembe günü tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı.

Çankırı okullar tatil 10 Şubat! Çankırı yarın okullar tatil mi?

Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde 09.02.2022 1çanşamba günü yoğun yağış ve fırtına beklendiğinden özel ve kamu eğitim-öğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde bir gün süre ile eğitime ara verilecektir" denildi.

10 Şubat Perşembe günü ise okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.