Çankırı Karatekin Üniversitesi taban puanları 2020 Karatekin başarı sıralamaları son dakika
Çankırı Karatekin Üniversitesi puanları son dakika. ÖSYM 2020 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite taban puanları ile birlikte başarı sıralamaları da merak edilmeye başlandı. Çankırı Karatekin Üniversitesi taban puanları 2020 ve Karatekin Üniversitesi başarı sıralamaları 2020 ÖSYM tarafından açıklandı. 2020 YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İşte Çankırı Karatekin Üniversitesi 2020 taban puanları başarı sıralamaları.
ÖSYM 2020 üniversite kontenjanları açıkladı. Buna göre; örgün programlarda ön lisansta 362 bin 313, lisansta 445 bin 246, özel yetenekte 27 bin 824 olmak üzere toplamda 835 bin 383 kontenjan bulunuyor. Tıp kontenjaları 16 bin 448, Diş Hekimliği'nde 7 bin 752, Eczacılık'ta 3 bin 893, Ebelik'te 4 bin 74 , Hemşirelik'te ise 16 bin 239. 2020 TYT–AYT (YKS)’ye girenler aşağıda yer alan Çankırı Karatekin Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdaki ÖSYM’nin açıkladığı 2020 YKS tercih kılavuzu tablosunda görebilirsiniz. İşte Çankırı Karatekin Üniversitesi taban puanları 2020 4 yıllık başarı sıralamaları. Çankırı Karatekin Üniversitesi 2 yıllık taban puanları başarı sıralamaları.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çevre Sağlığı başarı sırası 957191 taban puanı 243,86474
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çocuk Gelişimi başarı sırası 1057694 taban puanı 236,03033
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çocuk Gelişimi (İÖ) başarı sırası 1216550 taban puanı 224,45714
Çankırı Karatekin Üniversitesi Evde Hasta Bakımı başarı sırası 905034 taban puanı 247,93651
Çankırı Karatekin Üniversitesi Evde Hasta Bakımı (İÖ) başarı sırası 1115513 taban puanı 231,66763
Çankırı Karatekin Üniversitesi İlk ve Acil Yardım başarı sırası 413630 taban puanı 299,23556
Çankırı Karatekin Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (İÖ) başarı sırası 433765 taban puanı 296,16068
Çankırı Karatekin Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık başarı sırası 1070726 taban puanı 235,03778
Çankırı Karatekin Üniversitesi Optisyenlik başarı sırası 869002 taban puanı 250,78082
Çankırı Karatekin Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri başarı sırası 631453 taban puanı 272,06196
Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaşlı Bakımı başarı sırası 1293604 taban puanı 219,04052
Çankırı Karatekin Üniversitesi Kurşunlu Adalet Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sıralamaları
Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu başarı sıralamaları
Çankırı Karatekin Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık başarı sırası 1615097 taban puanı 197,26200
Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı başarı sırası 1082592 taban puanı 234,13649
Çankırı Karatekin Üniversitesi Elektrik başarı sırası 1206543 taban puanı 225,13722
Çankırı Karatekin Üniversitesi Elektronik Teknolojisi 1338905 - 215,80325
Çankırı Karatekin Üniversitesi İç Mekan Tasarımı 1532681 - 202,71467
Çankırı Karatekin Üniversitesi İnşaat Teknolojisi 1499884 - 204,83902
Çankırı Karatekin Üniversitesi İnşaat Teknolojisi (İÖ) 1682951- 192,20537
Çankırı Karatekin Üniversitesi Makine 1270210 - 220,70280
Çankırı Karatekin Üniversitesi Mekatronik 1197370 -225,77850
Çankırı Karatekin Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1745038 - 182,40508
Çankırı Karatekin Üniversitesi Yapraklı Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sıralamaları
Çankırı Karatekin Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği 1368396 - 213,74144
Çankırı Karatekin Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) 1484824 - 205,83575
Çankırı Karatekin Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma 1538843 - 202,30726
Çankırı Karatekin Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) 1705047 - 190,12725
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 966689 - 243,13281
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) 1115146 - 231,69269
Çankırı Karatekin Üniversitesi taban puanları 2020 4 yıllık başarı sıralamaları
ÖSYM YKS üniversite taban puanları ve tercih kılavuzu için tıklayınız