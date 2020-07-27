Çankırı Karatekin Üniversitesi taban puanları 2020 Karatekin başarı sıralamaları son dakika

ÖSYM 2020 üniversite kontenjanları açıkladı. Buna göre; örgün programlarda ön lisansta 362 bin 313, lisansta 445 bin 246, özel yetenekte 27 bin 824 olmak üzere toplamda 835 bin 383 kontenjan bulunuyor. Tıp kontenjaları 16 bin 448, Diş Hekimliği'nde 7 bin 752, Eczacılık'ta 3 bin 893, Ebelik'te 4 bin 74 , Hemşirelik'te ise 16 bin 239. 2020 TYT–AYT (YKS)’ye girenler aşağıda yer alan Çankırı Karatekin Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdaki ÖSYM’nin açıkladığı 2020 YKS tercih kılavuzu tablosunda görebilirsiniz. İşte Çankırı Karatekin Üniversitesi taban puanları 2020 4 yıllık başarı sıralamaları. Çankırı Karatekin Üniversitesi 2 yıllık taban puanları başarı sıralamaları.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Çevre Sağlığı başarı sırası 957191 taban puanı 243,86474

Çankırı Karatekin Üniversitesi Çocuk Gelişimi başarı sırası 1057694 taban puanı 236,03033

Çankırı Karatekin Üniversitesi Çocuk Gelişimi (İÖ) başarı sırası 1216550 taban puanı 224,45714

Çankırı Karatekin Üniversitesi Evde Hasta Bakımı başarı sırası 905034 taban puanı 247,93651

Çankırı Karatekin Üniversitesi Evde Hasta Bakımı (İÖ) başarı sırası 1115513 taban puanı 231,66763

Çankırı Karatekin Üniversitesi İlk ve Acil Yardım başarı sırası 413630 taban puanı 299,23556

Çankırı Karatekin Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (İÖ) başarı sırası 433765 taban puanı 296,16068

Çankırı Karatekin Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık başarı sırası 1070726 taban puanı 235,03778

Çankırı Karatekin Üniversitesi Optisyenlik başarı sırası 869002 taban puanı 250,78082

Çankırı Karatekin Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri başarı sırası 631453 taban puanı 272,06196

Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaşlı Bakımı başarı sırası 1293604 taban puanı 219,04052

Çankırı Karatekin Üniversitesi Kurşunlu Adalet Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sıralamaları

Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu başarı sıralamaları

Çankırı Karatekin Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık başarı sırası 1615097 taban puanı 197,26200

Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı başarı sırası 1082592 taban puanı 234,13649

Çankırı Karatekin Üniversitesi Elektrik başarı sırası 1206543 taban puanı 225,13722

Çankırı Karatekin Üniversitesi Elektronik Teknolojisi 1338905 - 215,80325

Çankırı Karatekin Üniversitesi İç Mekan Tasarımı 1532681 - 202,71467

Çankırı Karatekin Üniversitesi İnşaat Teknolojisi 1499884 - 204,83902

Çankırı Karatekin Üniversitesi İnşaat Teknolojisi (İÖ) 1682951- 192,20537

Çankırı Karatekin Üniversitesi Makine 1270210 - 220,70280

Çankırı Karatekin Üniversitesi Mekatronik 1197370 -225,77850

Çankırı Karatekin Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1745038 - 182,40508

Çankırı Karatekin Üniversitesi Yapraklı Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sıralamaları

Çankırı Karatekin Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği 1368396 - 213,74144

Çankırı Karatekin Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) 1484824 - 205,83575

Çankırı Karatekin Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma 1538843 - 202,30726

Çankırı Karatekin Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) 1705047 - 190,12725

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 966689 - 243,13281

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) 1115146 - 231,69269

Çankırı Karatekin Üniversitesi taban puanları 2020 4 yıllık başarı sıralamaları

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