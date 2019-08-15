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Çankaya’nın kreşleri yeni döneme hazırlanıyor

Türkiye’nin en kapsamlı okul öncesi eğitimini sağlayan, toplam 12 kreşiyle her yıl bin 500 öğrenciye eğitim veren ve bu alanda Türkiye’nin bir numaralı yerel yönetimi haline gelen Çankaya Belediyesinin kreşlerinde yeni eğitim-öğretim dönemi için hazırlıklar başladı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:36
Çankaya’nın kreşleri yeni döneme hazırlanıyor

Türkiye’nin en kapsamlı okul öncesi eğitimini sağlayan, toplam 12 kreşiyle her yıl bin 500 öğrenciye eğitim veren ve bu alanda Türkiye’nin bir numaralı yerel yönetimi haline gelen Çankaya Belediyesinin kreşlerinde yeni eğitim-öğretim dönemi için hazırlıklar başladı. 31 Temmuz itibariyle 2018 ile 2019 eğitim öğretim yılını tamamlayan 12 kreşte tadilat, temizlik ve bakım çalışmaları başladı.


Kamu kurumu olarak Başkentin en çok tercih edilen okul öncesi eğitim merkezlerine sahip Çankaya Belediyesi, tüm kreşlerinde ilk olarak temizlik çalışmalarına başladı. Okulların hijyen koşullarına uygun olarak genel temizliğine devam eden belediye ekipleri, bir yandan da kreşlerdeki oyun alanları ve binaların bakım ve onarımını tamamlıyor. Yeni eğitim - öğretim yılı öncesi çocukların daha çağdaş ve iyi koşullarda eğitim alabilmeleri için tüm eksikleri giderilen kreşlerin bahçelerinde yeşil doku da güçlendiriliyor.


Kreşler yoğun talep gördü


Kapasitesini artırarak okul öncesi eğitime devam eden Çankaya Belediyesi kreşleri, yeni dönemde de yüzlerce çocuğa kucak açacak. Yoğun talep gören ve kontenjanla sınırlı kreşlerin bazılarında doğrudan kayıt alınırken, bazılarında kontenjan yokluğundan başvuru ve doğrudan kayıt alınamadı. İlk kez okulöncesi eğitimine başlayacak 2016 doğumlu çocuklar için 7 kreşte, 2015 doğumlular için 4 kreşte, 2014 doğumlu olanlar için de sadece 1 kreşte noter çekilişi yapıldı. En çok talep gören Masal Kalesi Gündüz Bakımevine başvuruda bulunan 2014-2015-2016 doğumlu tüm isimler noter çekilişi ile belirlendi.


Yeni dönem 9 eylül’de başlıyor


Yeni dönem takvimi de belirlenen Çankaya’nın kreşlerinde, 2016 doğumlular 9 Eylül’de, 2014 ve 2015 doğumlu üst sınıflar ise 16 Eylül’de ders başı yapacak. Belediye olarak öğrencilerin her alanda en iyi eğitimi almaları için çalıştıklarını söyleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana aralıksız çalışıyoruz. Çankaya Belediyesi olarak en büyük, en önemli, tüm Türkiye’ye örnek olacak eğitim projelerini bir bir hayata geçirdik. Her zaman söylediğim gibi biz en çok çocukların belediyesiyiz. Bu yüzden çağdaş ve laik bir eğitim programına ve fiziksel yapıya sahip kreşlerimize 5 yılda 7 yeni kreş ekledik. Bugün bin 500 çocuğumuza en iyi okul öncesi eğitim imkanı sunuyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:36
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