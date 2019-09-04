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Çankaya’dan ilk Diyanet İşleri Başkanı Börekçi’ye vefa

Çankaya Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Rifat Börekçi’nin ismini ölümsüzleştiriyor.

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:23
Çankaya’dan ilk Diyanet İşleri Başkanı Börekçi’ye vefa

Çankaya Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Rifat Börekçi’nin ismini ölümsüzleştiriyor.


Çankaya Belediyesi, büyük bir vefa örneği göstererek Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Rifat Börekçi’nin ismini Çankaya’da yaşatacak. Çankaya Belediye Meclisinin 1. dönem 27’inci birleşiminde alınan kararla Kocatepe Parkı’nın ismi Mehmet Rifat Börekçi olarak değiştirildi. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Diyanet İşleri Başkanlığının yanı sıra milletvekilliği görevi de yapan, verdiği fetva ile Kurtuluş Savaşı’na önemli katkılar sunan Mehmet Rifat Börekçi’nin adı Çankaya Belediye Meclisinin almış olduğu kararla ölümsüzleşecek.


Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Diyanet İşleri Başkanlığını yapan Mehmet Rifat Börekçi’nin ismini Çankaya’da yaşatacak olmanın gururunu yaşayacaklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Hepimiz şunu biliyoruz; camilerimizde özgürce Ezan-ı Muhammedi okunuyorsa bu bağımsız olmamızdan, Kurtuluş Savaşımızdan, Atatürk’ten dolayıdır. Çankaya’da bir eksikliği gidermek için Diyanet İşlerinin kurucu başkanı Rifat Börekçi adını Çankaya’da yaşatacağız. Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı’nı başlattığında kendisi bağımsızlık mücadelesine destek veren bir din alimiydi. Ve Cumhuriyet’in ilanından sonra Diyanet İşleri kurulduğunda ilk başkan olarak görev yapmıştır. Yani birileri bugün rahat ortamda hepimizi üzen hareketlerde bulunurken, Rifat Börekçi gibi yüreği vatan aşkıyla çarpan din alimleri en zor koşullarda bağımsızlık mücadelesine destek verdiler. Biz de bu yürekli insanın adını Çankaya’da ölümsüzleştirmenin mutluluğunu yaşayacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 12:23
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